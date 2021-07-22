警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案

都美竹與吳亦凡感情風波後續驚爆案外案。 圖／擷自吳亦凡、都美竹微博

中國 男星吳亦凡 因被中國網美都美竹爆料，涉嫌設局誘騙未成年女性，風波越滾越大，現在連北京警方都出面處理，在官方公布的調查內容中，可確定的是吳亦凡和都美竹確實發生過性關係，並且一直透過微信 聯繫，而非吳亦凡所言「只見一面」。另對於匯款真相，警方調查後發現幕後嫌犯是劉某迢，假扮成都美竹與吳亦凡團隊的任用律師，輪流向都美竹與吳亦凡團隊敲詐。

中國官方平安北京朝陽微博在當地時間今天晚上8時，貼出針對吳亦凡桃色風波的情況通報，內容指出，去年12月5日吳亦凡的執行經紀人以挑選MV女主角面試為由，約都美竹到吳某凡家中參加聚會，10餘人共同玩桌遊並飲酒，次日凌晨至7時許，其他聚會人員陸續離開，都美竹酒後在吳亦凡家中留宿，兩人發生性關係。當日下午都美竹在吳亦凡家中用餐後自行離開，兩人互加微信，直到同月8日，吳亦凡轉帳3.2萬元（約4944美元）給都美竹用於網路購物，此後一直到2021年4月期間，兩人保持微信聯繫。

今年6月，都美竹與19歲女性友人商議，在網上公開與吳亦凡交往過程以提升網路知名度，該位朋友便以「劉美麗同學_」微博發布都美竹被吳亦凡冷暴力的文章，7月8日至7月11日間都美竹跟進發布3篇微博，而「決戰」等文是網路寫手和都美竹共同策畫撰寫，對於內容真實性，警方並未宣布。

經查，該事件中查明的犯罪嫌疑人劉某迢看到網路訊息後產生對雙方詐騙的想法，虛構3個身分詐騙都、吳雙方，最終獲利18萬元（約2萬7807美元）。劉某迢被捕後，對其詐騙犯罪事實供認不諱。他已被朝陽公安分局依法刑事拘留。針對網民舉報的「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係」及近期網路互曝的有關行為，警方仍在調查，將根據調查結果依法處理。