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最美妃子變霸氣俠女 粗魯脫衣被虧「拿錯劇本」

記者陳慧貞／即時報導
李沁在「錦繡南歌」最喜歡此斗笠造型。圖／中天娛樂台提供
李沁在「錦繡南歌」最喜歡此斗笠造型。圖／中天娛樂台提供

李沁與秦昊主演中國古裝劇「錦繡南歌」，劇中扮演女俠的她，角色性格豪爽、武打動作戲多，其中還有她直接扒開脫了男主角衣服換藥，粗魯動作讓秦昊痛呼，對於這段劇情，李沁笑稱：「怎麼感覺我們拿錯了劇本！」意指男女主角性格錯亂。

「錦繡南歌」劇情描述南北朝劉宋元嘉年間，俠女沈驪歌（李沁飾）與彭城王劉義康（秦昊飾）共同調查奸佞陸遠（戚跡飾），在經歷重重磨難後終成眷屬，攜手保衛國家的故事。李沁古裝扮相清麗脫俗，當時拍「如懿傳」演出「寒香見」被喻為「最美妃子」，被問是否有壓力，她坦然回覆：「我覺得導演敢讓我演，我就演！」雖然古裝劇演得多，實際上她更樂於挑戰不同時代戲，無論故事背景現代、古代、民國，都願意嘗試。

「錦繡南歌」去年在中國平台首播上線短短4天，網播量就破2億，最終累積播放量更高達35.2億，獲得廣大好評。李沁在此劇更是顛覆形象，有別於「慶餘年」戲中飾演身體孱弱的林婉兒，這回是個有勇有謀、獨立果斷的俠女，劇中不少打戲場面，她透露內心住一個男孩子，能演女俠表現乾脆俐落的身手，覺得「非常酷」，「可能我內心也有一股俠氣，很想展現一下這一面。」

「錦繡南歌」由李沁(左)、秦昊主演。圖／中天娛樂台提供
「錦繡南歌」由李沁(左)、秦昊主演。圖／中天娛樂台提供
李沁在「如懿傳」飾演｢最美香妃｣。圖／中天娛樂台提供
李沁在「如懿傳」飾演｢最美香妃｣。圖／中天娛樂台提供

中國 導演

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