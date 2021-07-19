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劉德華出道40年吐心聲：有沒有想過我也是一個普通人

記者黃保慧／即時報導
劉德華今年出道40年，在抖音上傳一段影片，吐露出道40年的心境。圖／摘自抖音
劉德華今年出道40年，在抖音上傳一段影片，吐露出道40年的心境。圖／摘自抖音

天王劉德華（華仔）今年出道第40年，他19日在社交平台上傳一段影片，講述自己出道後的心路歷程，更在尾聲預告7月29晚間8點在抖音直播間與粉絲相見，還說：「我等你。」讓不少人又驚又喜。

華仔的影片中可見他身穿簡單俐落的白色素T、鵝黃色的針織罩衫，坐在椅子上獨白：「1981年很平常的1天，那天天氣很好，我正式出道了，後來的故事我想你們都知道了。」接著用粵語揣摩大家對他的呼喊「喂！劉德華你是巨星哎」、「你好帥啊」，隨即繼續說：「但是，你們有沒有想過我也是一個普通人，我會哭的，怎樣？男人哭吧不是罪；我也很笨，我做每一樣事情，都需要練習很久，你們看到的每一幕，只是一個普通人叫劉德華，每天辛辛苦苦工作的結果。40年了，慶祝，當然要慶祝，但是不是慶祝一個人紅了40年，是慶祝一個人，認認真真地工作40年。」

華仔40年來，在演藝圈開枝散葉，細數這位在演藝圈幾乎「0負評」男人的豐功偉業，相當可觀。他在1990年代與張學友、黎明、郭富城獲封為香港樂壇「四大天王」，也是金氏世界紀錄大全中獲獎最多的香港歌手；電影方面參演超過140部電影，至今其主演的作品中香港票房超過2000萬港幣的共有28部，其中有15部超過2500萬港幣，不僅是電影票房保證，演唱會也是一開賣即秒殺，他更把自己握有的資源延續發展，投資參與30多部華語電影，無論是普通人還是藝人，他對娛樂行業來說是具有指標性的人物。

劉德華今年出道40年，在抖音上傳一段影片，吐露出道40年的心境。圖／摘自抖音
劉德華今年出道40年，在抖音上傳一段影片，吐露出道40年的心境。圖／摘自抖音

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