吳亦凡花24小時列10點槓網紅 網揪P圖5大鐵證神打臉

吳亦凡。圖／摘自微博

捲進桃色糾紛的吳亦凡 昨晚透過工作室發表10點聲明，一一否認網紅都美竹的指控與爆料，豈料聲明卻被網友揪出5大疑點，甚至出現自打臉的現象，令人啼笑皆非。

吳亦凡透過聲明指與都美竹在去年12月僅見過一次面，結果網友目擊兩人今年1月跟鹿唅一同見面，再來對於吳媽媽主動轉帳50萬人民幣（約7.7萬美元）一事，網友更嗤之以鼻開嗆：「只見一面給了50萬？活菩薩來著？」搶著報名要和吳亦凡見一面，更質疑吳媽媽面對指控第一時間不是報警，而是想透過匯款解決，質疑根本就是想給人家封口費。

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此外，吳亦凡工作室在聲明中強調公司名稱在微博 上不叫「凡世文化」，而是稱為「20XXCLUB」，網友發現截圖中的「20XXCLUB」顯示是天津凡世文化官方微博，明顯拿錯的截圖試圖蒙騙大眾，更諷刺的是聲明中官方印鑑顯示就是「北京凡世文化」，網友直嗆：「24小時就編了這麼個漏洞百出的公告！」

也有從事設計師的網友細心比對吳亦凡工作室的截圖，發現按照正常交互設計的guideline而言，微信 對話中每句話結尾的字到對話框最右邊應為等邊，可是吳亦凡工作室的截圖當中，都美竹發出的訊息結尾到對話框最右邊的距離明顯大出許多，2句話的距離還完全不同，質疑問說：「到底是都美竹造謠？還是你們工作室在P圖呢？」

最叫人難以接受的盲點是吳亦凡工作室聲稱沒有收到都美竹轉回的18萬（約2.8萬美元）款項，結果從聲明中的對話截圖，可已發現與都美竹微信對話的吳亦凡團隊人員大頭照和都美竹當初匯回款項的人頭像一致，導致聲明成為拿石頭砸自己腳的鐵證。