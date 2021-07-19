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吳亦凡涉桃色糾紛 保時捷終止合作 成第13家解約廠商

記者賴錦宏／即時報導
保持捷宣布與藝人吳亦凡終止合作。（新浪微博照片）
保持捷宣布與藝人吳亦凡終止合作。（新浪微博照片）

7月19日晚間保時捷在官方微博發布消息，保時捷中國決定從即日起終止與吳亦凡「保時捷中國賽車運動代言人」的合作關係。保時捷將一如既往地在中國推廣賽車運動和跑車文化，為廣大跑車愛好者和保時捷車主及車手提供高品質的服務。

這是因為吳亦凡涉及性醜聞案，緊急「跳車」的第13家廠商。

據觀察者網，7月18日，19歲女孩都美竹爆料吳亦凡以選演員等為藉口，物色、誘騙年輕女性，包括自己在內共有8名受害人，其中有兩個女孩至今未成年。都美竹稱，收到50萬人民幣封口費，正在分批退回，已經做好走法律程序的準備，用法律「堂堂正正地戰鬥」。

陷入輿論漩渦的吳亦凡7月19日上午在微博發文，否認都美竹此前爆料中的種種「細節」。吳亦凡工作室官微隨後也發布聲明，稱都美竹編造與吳亦凡有關不實信息、蓄意煽動輿論、向工作室索要巨款，上述行為涉嫌違法犯罪，工作室已經向中國公安機關報案，案件被受理後正在依法偵辦。

但相關解釋，顯然無法讓中國網友信服。目前，保時捷中國、樂堡啤酒、騰訊視頻、得寶、康師傅冰紅茶、雲聽app、韓束、滋源、立白，紛紛發聲明宣布與吳亦凡解約。騰訊旗下王者榮耀、華帝、蘭蔻、良品鋪子聲明與吳亦凡合作已到期，不再續約。

吳亦凡 中國 微博

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