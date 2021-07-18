受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」

吳亦凡捲入桃色糾紛。圖／摘自微博

以韓團「EXO」出道的吳亦凡 捲入桃色糾紛，被爆出疑似拐騙8名女子發生關係，出面爆料的網紅都美竹是受害者之一，由於吳亦凡團隊遲遲沒有回應，昨晚都美竹於微博 發表近2千字的長文，除了揪出吳亦凡私下的作為之外，再加碼爆料：「是什麼支持著你的自信？是你吃藥才能喚起的x（性）能力嗎？是你每次進入前必須要說的那一句『我的很大，你忍一下』嗎？」

她說自從聯繫不到吳亦凡之後，吳亦凡竟安排營銷公司抹黑她，酸她睡了明星還不滿足，然後又安排人到她的學校打聽黑料，她氣說：「你實則是金玉在外，敗絮其中！」她表示是17歲時被吳亦凡灌醉後發生關係，昨晚說到雙方真正相處的時間不到10天，「一天到晚就是你瞎吹牛逼，一會看不起這個選秀男冠軍，一會看不起那個當紅女小生，一會哪個選秀女藝人天天巴結你，一會又哪個女高管想和你yp（約炮）但是你沒去，連你曾經的隊友你都沒一句好話。」

而在這段時間，吳亦凡的團隊試圖和解，金額從8千萬到1.2億、2億人民幣都有空間，但條件是她必須交出受害者的資料且銷聲匿跡，都美竹氣說：「你說我有可能把那些被你傷害，被你摧殘，抑鬱症，自殘，為你人流，因你感染性病，20歲初頭就脫髮禿頭的人的信息全都告訴你嗎？我是有公共渠道，可以讓大眾來為我做主，她們呢？認你欺負？你憑什麼那麼自信？」

都美竹更爆料吳亦凡在床上對每個人都會說「我的很大，你忍一下」，讓她相當不屑，「兩、三分鐘就結束，然後還得問『怎麼樣？我很厲害吧？』，你是很厲害，你真的很厲害。『我的大不大，前女友都說很大』，你的大，你的真的大。」她說當女性愛上一個人的時候，會願意保護對方而撒謊，實際上的感受是「你想挖鼻屎，本來想用手指，但是只能用牙籤這麼一種感覺。你品，你細品，你細細品。你改名叫吳籤吧，反正以後你這個名字也用不了了。」

最後，都美竹下了通牒，表示就目前握有的資料就能讓吳亦凡坐牢10年，但會給吳亦凡24小時的準備時間，希望他出面辦記者會宣布退出大陸演藝圈，且要發表手寫信向所有受害者道歉，「否則，我即使不暴露那些女孩，我也能讓你身敗名裂。好了，趕緊準備吧。吳先生，這次，是決戰。」

都美竹微博全文：

你實則是金玉在外，敗絮其中！

我實在不知道你能做出這樣的事情。

我都不知道我們犯了什麼錯，要被你們這麼折磨。

我開直播，你讓你的粉絲說我想當網紅，要直播賣貨。

我開小紅書，你說我就是想紅，為紅不達目的不擇手段。

我聯繫不到你，但是就是想知道到底發生了什麼，你安排營銷公司說我睡了明星還不滿足，臭不要臉。

我一不小心洩露了手機號，你安排人二十四小時用呼1死1你騷擾我，

我在微博曝光你，你安排曾經的皮條客到我學校裡四處打聽我的黑料。

我發爆料，你想辦法的把熱搜名改成有利於你自己的，把不利於你的撤掉。

這些，我從來都沒說過什麼，我沒有起訴你，你是不是覺得因為我沒錢，沒人敢站出來？

你知道有多少曾經，或者現在為你服務的員工來找我爆料？

你知道僅僅是我曝光出來的你的行為，就已經讓多少以前給你幹髒活黑活的人徹骨冰冷，奔向光明？

你知道這個事情現在已經突破圈層，垂直整個中國 社會？

還有，你知道，就目前我手裡的東西，已經可以最少送你十年牢飯？

呵呵，吳先生，我想反問您一句，您在娛樂圈混了十年，你說你留下點什麼。

你的演技？你那尷尬至極的綜藝感？

呵呵。

如今，連那些因為錢才和你在一起的人，也都棄你而去了。

你會後悔嗎？你會害怕嗎？

你有反思過嗎？

我想問你個事，你覺得，你自己，還算個人嗎？

你了解過我的家境嗎？也是，你都沒時間了解，我們在一起真正相處的時間，總共都不到十天。一天到晚就是你瞎吹牛逼，一會看不起這個選秀男冠軍，一會看不起那個當紅女小生，一會哪個選秀女藝人天天巴結你，一會又哪個女高管想和你yp（約炮）但是你沒去，連你曾經的隊友你都沒一句好話，你說曾經的中國小分隊你有一個人說過一句好話嗎？看著半年前錄的綜藝，有一個你和你隊友擁抱的鏡頭，你告訴他身上有狐臭，你也說得出口。

你不知道吧，我家並不差，我每個月的零花錢大概是十萬，二百萬談崩後我上了幾次熱搜你又找人來和談，一會八千萬，一會一點二個億，一會又兩個億也不是不能談，哦，可是必須有個條件，就是我必須告訴你所有受害者的信息，並且永遠離開公眾視線。

這話你也說得出來，你知道我是學表演的，就算我不考慮我自己的事業，你說我有可能把那些被你傷害，被你摧殘，抑鬱症，自殘，為你人流，因你感染性病，二十歲初頭就脫髮禿頭的人的信息全都告訴你嗎？我是有公共渠道，可以讓大眾來為我做主，她們呢？任你欺負？你憑什麼那麼自信？是什麼支持著你的自信？是你吃藥才能喚起的x能力嗎？是你每次進入前必須要說的那一句「我的很大，你忍一下」嗎？關鍵問題是，你居然對所有人都這麼說，這是你與生俱來，天生就會的一句台詞嗎？這台詞的劇本是你寫的嗎？你寫它的時候，考慮過別人的感受嗎？兩三分鐘就結束，然後還得問，「怎麼樣？我很厲害吧？」你是很厲害，你真的很厲害。「我的大不大，前女友都說很大。」你的大，你的真的大。

你知道嗎？女人在愛你或者自以為愛你的時候，是願意欺騙你甚至欺騙自己的，我們每個人都愛過你，或者自以為自己愛過，所以為了保護你，才欺騙你。

你知道真實感受是什麼樣嗎？

大概率，就是你想挖鼻屎，本來想用手指，但是只能用牙籤這麼一種感覺。你品，你細品，你細細品。

你改名叫吳籤吧，反正以後你這個名字也用不了了。

吳先生，我告訴你，現在所有的錘，都是我自己的料，別人給我的，我還沒放呢。

你們很聰明，肯定知道找上我的受害者並不是那麼願意站在大眾面前，但隨着受害者一個個的找來，隨着每一個活生生血淋淋的經曆在我們面前慢慢展開，隨著受害者的受害年紀越來越小，隨着從mj到lj，隨着單人到多人，我們，已經憤怒了！！！

你們一天到晚的要我錘錘錘，我清楚地知道，把我手裡的那些難以置信的東西放出來，我會立刻勝利。

但你們想過嗎？因為法律的必要環節，因為媒體的追求熱點，一旦我放出，那些受害者的人生，就會像我一樣毀了。

我清楚地知道，我的人生肯定已經毀了，雖然我只和吳一人發生過性關係，但大眾早已經認為我是爛褲襠，我將來我的老公，我的婆婆只要吵架肯定動不動就要拿這個說事，沒準我的孩子在幼兒園還會被叫做公交車的孩子。

我的人生是毀了，但是我不能毀了她們的。

因為，我，是個人。

好了，我又快哭了。

吳先生，我給你二十四小時時間準備開新聞發布會，向全網全社會宣告退出中國娛樂圈，永不踏入，然後就與你合作過的品牌該賠償賠償，該道歉道歉，向你所代言或者有合作關系的所有官方項目致歉，然後，想辦法撤下目前國內你所有的肖像產品，包括建築物還有地鐵站，同時，用手一筆一畫的手寫一封給我們所有受害者的致歉信，放到你的微博上公示三天72小時。之後立馬離開中國，你不配待在這片土地上，你個加拿大人，哪來的回哪。臨走之前，想個辦法把新冠疫苗抽出來，那是中國產的，你不配打。

否則，我即使不暴露那些女孩，我也能讓你身敗名裂。

好了，趕緊準備吧。

吳先生，這次，是決戰。