NBC：楊伯文入圍艾美獎寫下歷史

楊伯文(左)在「周六夜現場」短劇「周末更新」(Weekend Update)的造型，右為共同主持人約斯特(Colin Jost)。美聯社

國家廣播公司(NBC)報導，30歲華裔 演員楊伯文(Bowen Yang)以老字號深夜綜藝節目「周六夜現場」(Saturday Night Live)獲得艾美獎(Emmy)提名 寫下歷史，成為「周六夜現場」節目自1975年開播以來，第一位角逐艾美獎演技項目的演員，也是極少數獲得美國國家電視藝術與科學院(Academy of Television Arts and Sciences)列入艾美獎提名名單的亞裔演員 。

楊伯文出生於澳洲布里斯本，雙親都是中國移民。楊伯文後來家人遷居加拿大後，在科羅拉多州落腳。2018年，楊伯文加入國家廣播公司第44季「周六夜現場」編劇團隊。

從第45季開始，楊伯文成為短劇客串演員，成為「周六夜現場」節目演出班底當中第一位華裔演員。他的演出獲得艾美獎喜劇影集最佳男配角提名。

報導指出，楊伯文除了短劇演出獲得粉絲喜愛，對於種族歧視、反亞裔等敏感議題的處理，也受到觀眾肯定。

亞裔民眾頻頻遭受歧視攻擊之際，楊伯文在「周六夜現場」短劇「周末更新」(Weekend Update)橋段中說：「如果有人的個性是『見到亞裔老奶奶就痛打一頓』，這並不叫對話。」

在楊伯文之前，韓裔女星吳珊卓(Sandra Oh)2018年以「追殺夏娃」(Killing Eve)成為第一位入圍艾美獎戲劇類影集最佳女主角的亞裔女演員，華裔演員黃榮亮(B.D. Wong)2017年以「駭客軍團」(Mr. Robot)影集入圍艾美獎最佳客串演員。

印度裔女星阿奇潘賈比(Archie Panjabi)2010年以「傲骨賢妻」(The Good Wife)榮獲艾美獎劇情類最佳女配角，巴基斯坦裔演員里茲阿邁德(Riz Ahmed)2017年則以「罪夜之奔」(The Night Of)贏得艾美獎有限影集及電視電影最佳男主角。