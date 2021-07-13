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雞排妹爆戀情 新歡早有未婚妻？正宮心碎：取消9月婚禮

娛樂新聞組／綜合報導
雞排妹鄭家純。（取材自臉書）
雞排妹鄭家純。（取材自臉書）

台灣藝人「雞排妹」鄭家純擁有傲人身材，她在4月時曾透露和交往三年的男友分手，不過近日被爆身邊已出現新的護花使者，這名開著保時捷的男子溫馨接送她出入醫美診所，她在停車場還捏了一下對方臀部，互動親暱，只是沒想到保時捷男其實早有另一名女友，兩人原定9月要結婚，卻無預警被取消。

對此，雞排妹否認兩人是男女朋友，也不知道男方是否有女朋友。

「鏡週刊」報導，保時捷男的女友A小姐表示，兩人在2020年3月交往，8月同居試婚，男方曾三度求婚，兩人原定於2021年9月結婚，卻突然取消，但他仍是A小姐未婚夫，之後A小姐發現未婚夫疑似和雞排妹有著曖昧關係，並從新聞中得知對方偕雞排妹一起約會，但未婚夫解釋只是朋友，沒想到如今又爆溫馨接送，男方身邊友人也將雞排妹稱呼為「你女朋友」，讓A小姐持續起疑。

直至上周，A小姐偶然發現未婚夫和雞排妹互稱老公、老婆，在黯然心碎之下決定退出三角關係，和保時捷男解除婚約。

而雞排妹在前一天就得知自己會登上週刊，深夜還在臉書發起有獎預測活動，讓大家猜猜她會登上週刊的哪個版面，最後會抽出5個中獎者，可以在她情趣用品的官網上任選兩件商品，或是指定她捐贈4位數錢到指定公益團體，吸引了2千多則留言。

雞排妹鄭家純身材火辣。（圖：FHM提供）
雞排妹鄭家純身材火辣。（圖：FHM提供）

雞排妹 台灣 臉書

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