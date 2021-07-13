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專訪／「黑寡婦」最後一天抱替身爆哭 史嘉莉想再訪台

記者陳建嘉／台北－紐約連線專訪
思嘉莉約翰森(中)與瑞秋懷茲(左)、佛蘿倫絲普伊(右)演一家人，戲裡戲外默契十足。圖／迪士尼提供
思嘉莉約翰森(中)與瑞秋懷茲(左)、佛蘿倫絲普伊(右)演一家人，戲裡戲外默契十足。圖／迪士尼提供

史嘉莉喬韓森最近帶來主演漫威電影「黑寡婦」，她日前接受本報系專訪，再度證實已與該角色告別，「我們真的要告別了，10年竟然這麼快就過去了，娜塔莎早就是我生命中重要的一部分」，哽咽提及在電影殺青當天，與自己的替身相擁爆哭。

影片來源：YouTube MarvelTW

史嘉莉回想2010年加入漫威電影「鋼鐵人2」，好像還是昨天的事，怎麼一下子就要結束了，「我一開始就愛上這個角色，她很神祕，又很強大，卻也有情感脆弱的一面」，這回與「黑寡婦」告別，讓她十足不捨，「那天很熱，我與我的替身相處非常久，她是我最好的夥伴」，史嘉莉表示很多演員覺得與替身之間，只是工作關係，但她從不那麼認為，「如果沒有她，我無法完成這趟10年的旅程」，最後兩人離別時抱頭痛哭，「是她先哭的，我才跟著哭，唉唷，都是她害的」。

籌備多年的「黑寡婦」受到新冠肺炎影響，等了一年多才陸續於全球上映，史嘉莉一開始其實也很焦急，但童星出身的她，從小就一刻不得閒，這次意外獲得了一段假期，有時間能下廚、陪伴女兒玩樂，「疫情讓很多事都慢下來了，我也能與我的家人好好相處，其實從小到大，我從來沒有這麼多的時間，與家人共處一室」，而在這次休息過後，她勤為電影宣傳，也覺得自己更有動力，能迎接未來許多挑戰。

史嘉莉曾於七年前到台灣拍攝電影「露西」，對台灣印象深刻，「時間好快，不知不覺都是這麼多年前的事了，希望未來能再去台灣」，最終也不忘向全球觀眾喊話催票，「很抱歉讓你們等了這麼久，不過我們有最棒的工作團隊，希望這部電影能讓你們拋開所有不愉快，進戲院吧，好好享受」。

思嘉莉約翰森在「黑寡婦」挑戰各種高難度動作戲。圖／迪士尼提供
思嘉莉約翰森在「黑寡婦」挑戰各種高難度動作戲。圖／迪士尼提供
思嘉莉約翰森即將與演出10年的角色「黑寡婦」正式告別，她坦言最後一天與替身抱在一...
思嘉莉約翰森即將與演出10年的角色「黑寡婦」正式告別，她坦言最後一天與替身抱在一起不捨痛哭。圖／迪士尼提供
思嘉莉約翰森這1年多專心在家防疫，陪伴家人，享受得來不易的天倫之樂。圖／迪士尼提...
思嘉莉約翰森這1年多專心在家防疫，陪伴家人，享受得來不易的天倫之樂。圖／迪士尼提供
思嘉莉約翰森在「黑寡婦」挑戰各種高難度動作戲。圖／迪士尼提供
思嘉莉約翰森在「黑寡婦」挑戰各種高難度動作戲。圖／迪士尼提供

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