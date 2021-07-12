飯店內「自封」不出門 白嘉莉讚留台灣「太幸福」

白嘉莉在飯店房間內潛心創作，揮灑她對色彩的熱愛。圖／白嘉莉提供

「最美麗的主持人」白嘉莉自去年回台後，被疫情 擋住了旅行的腳步，如今面對三級警戒，她在下榻飯店早就「自封」不出房門，一個人在小天地內怡然自得。

面對好友們接連訴苦「很焦慮」、「得了憂鬱症」，白嘉莉心情既平靜又充實，每天忙到時間都不夠用。她維持固定作息，早上閱報、關心朋友，下午作畫、看電視，或是讀著各界送她的書籍，笑稱唯一影響大概就是「眼睛挺累」。

白嘉莉交遊廣闊，她深知國外疫情更加失控，與印尼 友人聊天時，對方總是提到身旁又有人染疫過世，甚至全家都因疫情喪命。在印尼生活了40個年頭，白嘉莉坦言當地人的衛生觀念參差不齊，以前她曾建議印尼家中的幫傭戴口罩、洗手，對方相當抗拒，加上慣於用手抓食，成為了病毒蔓延的溫床。

她在印尼時就常宅在家，現在地點換成台灣 ，就算已經打完疫苗，白嘉莉也嚴守防疫規範。妹妹先前提議出門散心，被白嘉莉一口拒絕，堅持「說了不出去就不出去」。她透露其實有朋友邀她赴美，但她最後選擇留下，「到哪裡都沒有在台灣好，台灣真的幸福很多，別太苛求，想太多反而不開心。」

回想起這段期間辦了畫展和參與過各種活動，白嘉莉滿心感恩。雖然不會焦慮也不胡思亂想，心思細膩的她在聽到每天的確診數、死亡數時，還是忍不住感到心痛。加上看到飯店生意大受影響，白嘉莉難過不已，知道老闆、員工都不好受，只能祈禱盼疫情快點過去。