「黑寡婦」魅力發威 首周票房疫後新高 吸金破2.15兆

新漫威電影「黑寡婦」上映首周即吸金超過2億1500萬元。圖為「黑寡婦」片中一幕。(美聯社)

等了兩年，影迷期盼已久的最新漫威電影「黑寡婦」(Black Widow)終於在上周於北美上映，超級英雄魅力發威再度刷新紀錄，該片成為疫情 期間繼「噤界II」(A Quiet Place Part II)、「玩命關頭9」(Fast & Furious 9)之後開片票房最高的電影。

迪士尼 影業11日公布「黑寡婦」的北美票房收入預估約8000萬元，加上全球票房約7800萬元及影音串流平台Disney+進帳至少6000萬元，「黑寡婦」上映首周即吸金超過2億1500萬元，迪士尼表示這是自2019年「星際大戰9：天行者的崛起」(Star Wars: The Rise of Skywalker)後國內最高的首映周末票房紀錄。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說：「這個周末對電影產業來說相當重要，黑寡婦在大螢幕及小螢幕的表現都很好，而且實際上提升了電影院 的情況。」

IMAX公司執行長格爾方德(Rich Gelfond)表示：「在每個接續上映的電影中，好萊塢大片的票房持續取得進展，這對今年秋季之後等著在全球電影院獨家上映的諸多電影來說是個好預兆。」

迪士尼媒體娛樂發行部董事長丹尼爾(Kareem Daniel)於聲明中說：「黑寡婦上周末的強力表現證實了我們彈性的發行策略是對的，電影在戲院上映讓觀眾擁有真實的觀影體驗，而因全球對新冠疫情的擔憂仍持續，我們也為偏好在家以Disney+收看的消費者提供選項。」

「黑寡婦」在CinemaScore獲得A-的佳績，在知名影評網站爛番茄(Rotten Tomatoes)則有80% 新鮮度；另外在首映周末的觀眾中，男性約占58%。

北美目前已有81%的戲院開放，上周末的電影總票房為1億1700萬元，是自疫情爆發以來票房總額首度突破１億元。

電影業前景看好，不過在全球擁有廣大影迷的漫威電影總是處於另一級別，德加拉貝迪安說：「漫威電影是獨特的怪獸，我不知道你會在每次上映時都見到這樣的情況。」