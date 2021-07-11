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哈潑10歲了 全家曬照慶生 老爸貝克漢喊：別再長大

記者吳曉涵／綜合報導
哈潑從小就是時裝周常客。（取材自Instagram）
哈潑從小就是時裝周常客。（取材自Instagram）

貝克漢家的小女兒哈潑貝克漢（Harper Beckham）最近慶祝十歲生日，包括爸爸媽媽、三位哥哥和哥哥們的女友、未婚妻都在Instagram發文送上祝福。從家人們的視角中，可以看到各種樣貌的哈潑，包括小時候跳踢踏舞和穿高跟鞋的可愛模樣，而從家人們寫下的祝賀文字，也再度可以感受到這位小公主集萬千寵愛於一身的家庭地位，依舊讓人超羨慕啊。

維多利亞貝克漢回憶3歲的哈潑穿高跟鞋的照片。（取材自Instagram）
維多利亞貝克漢回憶3歲的哈潑穿高跟鞋的照片。（取材自Instagram）

「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）在Instagram上分享一段哈潑幾年前在家裡表演踢踏舞的影片，只見小小隻的她架勢十足，表演前的敬禮動作也沒有馬虎，慎重其事的樣子超級可愛！另外，還有一張3歲的哈潑穿高跟鞋的照片，貝嫂也在一旁寫下文字表達自己的驕傲之情，「哈潑3歲的時候就可以穿著ALAÏA高跟鞋走路、跑步甚至是跳舞，這是讓我最感到驕傲的時刻之一！」更誇獎女兒是世界上最善良、最懂關心別人和充滿愛的女孩。老爸貝克漢則是寵溺又不捨地說，希望女兒不要再長大了。

幾個哥哥們也都輪流發文祝福家裡的寶貝妹妹，大哥布魯克林的未婚妻和二哥羅密歐的女友也分享了跟哈潑的合照和相處內容，當中還有哈潑奔向羅密歐討抱的影片，一家人親密互動讓人備感溫馨。

當年貝克漢和維多利亞一連生了三個兒子，兩人一直非常想要女兒，這個願望終於在2011年實現。一出生就有三個哥哥寵愛、保護著，也讓哈潑一直都被網友戲稱「上輩子大概是拯救了銀河系！」她從還是爸爸懷裡的小嬰兒就開始參與媽媽的時尚秀發表，每次亮相都是場邊最受矚目的焦點。從小時候的可愛娃娃到現在越來越漂亮的小女孩模樣，再加上父母的超高影響力，大概在不久的將來就可以看到她和三個哥哥一樣，開始推出一些時尚拍攝作品或代言囉。

愛攝影的大哥分享許多生活照。（取材自Instagram）
愛攝影的大哥分享許多生活照。（取材自Instagram）
羅密歐貝克漢在IG分享和妹妹的合照。（取材自Instagram）
羅密歐貝克漢在IG分享和妹妹的合照。（取材自Instagram）
三哥克魯茲也po出照片祝福妹妹生日快樂。（取材自Instagram）
三哥克魯茲也po出照片祝福妹妹生日快樂。（取材自Instagram）
三哥克魯茲也po出照片祝福妹妹生日快樂。（取材自Instagram）
三哥克魯茲也po出照片祝福妹妹生日快樂。（取材自Instagram）

布魯克林

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