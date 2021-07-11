哈潑10歲了 全家曬照慶生 老爸貝克漢喊：別再長大

哈潑從小就是時裝周常客。（取材自Instagram）

貝克漢家的小女兒哈潑貝克漢（Harper Beckham）最近慶祝十歲生日，包括爸爸媽媽、三位哥哥和哥哥們的女友、未婚妻都在Instagram發文送上祝福。從家人們的視角中，可以看到各種樣貌的哈潑，包括小時候跳踢踏舞和穿高跟鞋的可愛模樣，而從家人們寫下的祝賀文字，也再度可以感受到這位小公主集萬千寵愛於一身的家庭地位，依舊讓人超羨慕啊。

維多利亞貝克漢回憶3歲的哈潑穿高跟鞋的照片。（取材自Instagram）

「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）在Instagram上分享一段哈潑幾年前在家裡表演踢踏舞的影片，只見小小隻的她架勢十足，表演前的敬禮動作也沒有馬虎，慎重其事的樣子超級可愛！另外，還有一張3歲的哈潑穿高跟鞋的照片，貝嫂也在一旁寫下文字表達自己的驕傲之情，「哈潑3歲的時候就可以穿著ALAÏA高跟鞋走路、跑步甚至是跳舞，這是讓我最感到驕傲的時刻之一！」更誇獎女兒是世界上最善良、最懂關心別人和充滿愛的女孩。老爸貝克漢則是寵溺又不捨地說，希望女兒不要再長大了。

幾個哥哥們也都輪流發文祝福家裡的寶貝妹妹，大哥布魯克林 的未婚妻和二哥羅密歐的女友也分享了跟哈潑的合照和相處內容，當中還有哈潑奔向羅密歐討抱的影片，一家人親密互動讓人備感溫馨。

當年貝克漢和維多利亞一連生了三個兒子，兩人一直非常想要女兒，這個願望終於在2011年實現。一出生就有三個哥哥寵愛、保護著，也讓哈潑一直都被網友戲稱「上輩子大概是拯救了銀河系！」她從還是爸爸懷裡的小嬰兒就開始參與媽媽的時尚秀發表，每次亮相都是場邊最受矚目的焦點。從小時候的可愛娃娃到現在越來越漂亮的小女孩模樣，再加上父母的超高影響力，大概在不久的將來就可以看到她和三個哥哥一樣，開始推出一些時尚拍攝作品或代言囉。