「懵智孝」本色藏不住 宋智孝美艷魔女形象一秒破功

宋智孝開心與南志鉉、蔡鍾協、河道權合作。圖／friDay影音提供

宋智孝接下全新韓劇 「來魔女食堂吧」，挑戰奇幻劇美艷魔女，展現與「Running Man」中截然不同的形象。但她「懵智孝」本色藏不住，今天在記者會上得知道具餐桌價值數千萬韓圜時，當場傻眼說出：「我不曉得耶，早知道就多看幾眼了。」

「來魔女食堂吧」改編自同名奇幻小說 ，劇情描述個性高冷的魔女趙熙羅（宋智孝 飾）經營著一間食堂，吃下其所製作之餐點便能實現願望，上門的顧客不惜出賣靈魂也想過上不同的生活，但許願之人其實必須付出相應代價。

宋智孝在記者會上分享首次挑戰扮演魔女的心得，透露自己一直都很想嘗試看看由小說改編的戲劇作品和奇幻題材，並且也想挑戰看看魔女這種角色，再加上看過劇本之後即深深著迷因而接演了本劇，同時謙虛地將角色造型歸功於劇組的努力成果。

這次與宋智孝搭檔主演的南志鉉、蔡鍾協雖然年紀尚輕，但童星出身的南志鉉近年來在愛情喜劇、古裝劇等多樣化的作品中都展現了強大演技，獲得了「沒有極限的(角色)消化能力」之美稱，導演 蘇在賢坦言正是因為「鄭珍」這個角色難度很高，才特別拜託南志鉉來接演，相信絕對不會讓觀眾失望。

而近期被譽為「最受矚目新星之一」的蔡鍾協，則靦腆表示劇中優秀演員太多，自己並不敢以主演自居，態度謙虛的他在記者會後半段的搶答遊戲中卻豪取716分海放了所有演員及兩位導演，展現出不容小覷的潛力令人更加期待他在劇中會有何出色表現。