致敬一代百變舞台女王 「梅艷芳」由這位時尚女星飾演

王丹妮飾演「梅艷芳」。圖／索尼提供

「寒戰」系列導演 梁樂民編導的巨星傳記電影 「梅艷芳」，於一個多月前公開首支前導預告後，影迷對於飾演梅艷芳的演員議論紛紛並大感好奇，今日首度公布最新前導預告及三款角色海報，終於揭開電影中飾演梅艷芳演員的神秘面紗，這個重要的角色，將由曾代表香港 出戰國際模特兒比賽勝出的王丹妮，來扮演一代百變舞台女王梅艷芳。

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王丹妮於17歲時參加Elite模特兒比賽奪冠，並代表香港參加亞太區決選，最後在36個國家的選手中脫穎而出，成為亞太區總冠軍，正式入行當模特兒，後續又簽約米蘭模特兒公司進軍歐美市場，曾走上Chanel、Dior等時裝秀伸展台。「梅艷芳」為王丹妮首部大銀幕作品，過去她曾參與拍攝陳奕迅的MV「主旋律」。

王丹妮與梅艷芳有著相類似的成長背景，都是在單親家庭中長大以及參加比賽出道，對擔綱主演梅艷芳的王丹妮而言，這次的演出絕對是人生中一大考驗。她自感梅艷芳遙不可及：「我不是梅艷芳，但我希望盡自己能力做到最好，作為對梅姐的一份至深敬意。」

最新的前導預告及三款角色海報中，王丹妮演繹梅艷芳在電影及舞台上的經典角色和造型，包括「胭脂扣」、「風的季節」、「夕陽之歌」、「烈焰紅唇」等，海報上的文案以梅艷芳曾演唱過的經典歌曲為題，包括「芳華今猶在 似是故人來」、「那年風的季節 我們與你相遇」、「一闋夕陽之歌 可曾想起我」等。