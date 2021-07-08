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福原愛外遇緋聞後神隱 日媒曝近況「瘦一圈」

記者王郁惠／即時報導
福原愛自爆出婚變持續神隱，日媒曝光近況。圖／摘自微博
福原愛自爆出婚變持續神隱，日媒曝光近況。圖／摘自微博

福原愛與江宏傑今共同發聲明宣布結束婚姻關係，雙方協議共同監護一雙兒女，孩子們未來主要生活地點會是在台灣，讓福原愛盼孩子在日本就讀幼稚園的夢碎。福原愛自3月被爆出與男性友人約會，陷外遇緋聞後，僅透過聲明澄清與道歉，至今仍神隱，在日本也幾乎銷聲匿跡，日前有日媒曝她近況，「這陣子都在照顧媽媽」。

福原愛在3月陷不倫時，媽媽福原千代都仍滯留台灣、由江家照顧，導致她被日本網民千夫所指，4月20日福原千代在江家人的陪同下，獨自從松山機場搭機返日，而愛媽返日後由哥哥接機，回到仙台的家中居住，並沒有和人在東京的小愛會合。根據日媒報導，有桌球界知情人士指出，福原愛已搬出原居住地，在神隱期間搬去與愛媽同住、就近照顧，每天忙著處理外遇相關新聞，整個人心力交瘁，瘦了一圈。

她婚前年收入與江宏傑相差整整37倍，是女高男低的「格差婚」，而江宏傑繼擔任「全明星運動會」領隊後，人氣水漲船高；反觀福原愛，有日媒指出她已丟失東京奧運的工作，且日本桌球協會也要與她切割，之前所談的合作案也恐生變，名聲、財富皆重挫，而婚變後她首發聲選擇中國慣用社群微博發文，寫道「一直溫暖守護，鼓勵著我並給我力量的中國球迷、粉絲們很抱歉...因為我的私事報導給大家帶來困擾和麻煩，我一定會加油的，感恩不管何時都支持我的家人和朋友們」，相較於日本網民不挺，福原愛獲得中國網友一片支持、道賀，再現絕底重生的希望。

福原愛 日本 東京奧運

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