我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

衛星圖顯示新疆沙漠出現神秘機場 疑「中國版51區」

疫情籠罩東奧 東京比賽場館全舉行閉門賽

日媒爆福原愛恐付181萬撫養費 知情者曝探視權未來走向

記者王郁惠／即時報導
福原愛（左）與江宏傑正式離婚。圖／本報系資料照
福原愛（左）與江宏傑正式離婚。圖／本報系資料照

福原愛江宏傑今宣布離婚，並共同監護一雙兒女，孩子生活地點主要會以台灣為主，據悉雙方是調解離婚，且當法官詢問時，雙方的訴求都是希望離婚；由於婚前被日媒曾指雙方年收入相差整整37倍，是女高男低的「格差婚」，而福原愛是先被拍到與男子過夜陷不倫後，才爆出婚變導致局勢不利，恐支付超過2億日幣（約181萬美元）作為孩子的撫養費，因此財產分配也備受外界關注。

根據「日刊現代」4月報導，指若福原愛成功離婚，恐付超過2億日幣（約181萬美元）作為孩子的撫養費，可能得花20年分期付款；而她與江宏傑在高雄共同持有120坪、要價3900萬（新台幣，約139萬美元）的房產，也將隨2人離婚而進行分產。至於撫養費與財產分配情況為何？所屬華研國際不作回應，但據悉雙方已協調完畢，雙方對於協調內容有保密共識，未來也不會對外洩漏。

一雙兒女未來生活地點會以台灣為主，對於未同住的福原愛享有與子女有親子互動的探視權，孩子協議多久得去日本與福原愛同住？據知情人士透露，以現實面來說，福原愛都沒有回台灣的計畫，且卡在疫情隔離等等，「短時間內福原愛不會有機會可以和孩子相處」。

福原愛 台灣 江宏傑

上一則

坎城影展／蘇菲瑪索問鼎影后 白色禮服疑未穿內衣

下一則

律師點評小愛「圓滿離婚」日文聲明多一句話 負評大減

延伸閱讀

江宏傑、福原愛友人：至少好聚好散保護孩子

江宏傑、福原愛友人：至少好聚好散保護孩子
福原愛、江宏傑正式離婚 共同扶養2個小孩

福原愛、江宏傑正式離婚 共同扶養2個小孩
福原愛丟光東奧工作 被爆「徹底黑化」有利離婚談判

福原愛丟光東奧工作 被爆「徹底黑化」有利離婚談判
福原愛離開台灣滿半年 不倫新聞高居日媒關注冠軍

福原愛離開台灣滿半年 不倫新聞高居日媒關注冠軍

熱門新聞

馮紹峰與趙麗穎今年4月離婚。（取材自微博）

趙麗穎拒高富帥追求 有望復合馮紹峰？

2021-07-04 02:29
最佳女主角葉德嫻(左)得獎，劉德華跪著頒獎。（本報資料照片）

劉德華謙卑下跪4次 網讚：難怪會紅40年

2021-07-05 02:30
66歲林青霞近照曝光，明顯瘦了很多。（取材自微博）

66歲林青霞近照曝光 6個月狂瘦11公斤

2021-07-02 02:30
秦昊（右一）與伊能靜（左二）、小哈利（左一）一家人的互動，被網友狂讚「很溫馨」。（翻攝自抖音）

秦昊姥姥壽宴 伊能靜帶兒子出席互動

2021-07-03 02:28
瑞貝爾威爾森為了健康減重成功。圖／摘自IMDb、IG

「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考

2021-07-05 10:02
湯唯近日在社交平台曬出女兒萌照。（取材自微博）

湯唯曬女兒剪髮萌照 「會讓她在中國上學」

2021-06-30 02:26

精彩推薦

超人氣

更多 >
FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護
坎城影展蹭紅毯 女子「一抬手裡面沒穿」放送胸前兩點

坎城影展蹭紅毯 女子「一抬手裡面沒穿」放送胸前兩點
影／美警察攔截違規駕駛 為何要用手碰後行李箱？

影／美警察攔截違規駕駛 為何要用手碰後行李箱？
Goodwill收到民眾捐贈稀有經典電玩機 價值破萬

Goodwill收到民眾捐贈稀有經典電玩機 價值破萬
海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療

海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療