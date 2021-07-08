日媒爆福原愛恐付181萬撫養費 知情者曝探視權未來走向

福原愛（左）與江宏傑正式離婚。圖／本報系資料照

福原愛 與江宏傑 今宣布離婚，並共同監護一雙兒女，孩子生活地點主要會以台灣 為主，據悉雙方是調解離婚，且當法官詢問時，雙方的訴求都是希望離婚；由於婚前被日媒曾指雙方年收入相差整整37倍，是女高男低的「格差婚」，而福原愛是先被拍到與男子過夜陷不倫後，才爆出婚變導致局勢不利，恐支付超過2億日幣（約181萬美元）作為孩子的撫養費，因此財產分配也備受外界關注。

根據「日刊現代」4月報導，指若福原愛成功離婚，恐付超過2億日幣（約181萬美元）作為孩子的撫養費，可能得花20年分期付款；而她與江宏傑在高雄共同持有120坪、要價3900萬（新台幣，約139萬美元）的房產，也將隨2人離婚而進行分產。至於撫養費與財產分配情況為何？所屬華研國際不作回應，但據悉雙方已協調完畢，雙方對於協調內容有保密共識，未來也不會對外洩漏。

一雙兒女未來生活地點會以台灣為主，對於未同住的福原愛享有與子女有親子互動的探視權，孩子協議多久得去日本與福原愛同住？據知情人士透露，以現實面來說，福原愛都沒有回台灣的計畫，且卡在疫情隔離等等，「短時間內福原愛不會有機會可以和孩子相處」。