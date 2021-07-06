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與漫威翻臉？小勞勃道尼IG突退追「復仇者」成員好友

記者陳建嘉／綜合報導
小勞勃道尼(左四)曾於2年前與「復仇者聯盟」夥伴克里斯漢斯沃(左二起)、克里斯伊凡共同出席電影活動，如今卻突然一口氣取消他們全體的IG追蹤。（路透資料照片）
小勞勃道尼(左四)曾於2年前與「復仇者聯盟」夥伴克里斯漢斯沃(左二起)、克里斯伊凡共同出席電影活動，如今卻突然一口氣取消他們全體的IG追蹤。（路透資料照片）

小勞勃道尼（Robert John Downey Jr.）因「鋼鐵人」系列、「復仇者聯盟」系列成為全球超級巨星，演出該角長達11年，直到2019年「復仇者聯盟：終局之戰」才卸任，他與片中演員克里斯伊凡（Chris Evans）、思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）有深厚交情，最近卻有網友發現他的IG取消追蹤「復仇者聯盟」全部的演員朋友，引發外界議論。

小勞勃道尼的IG粉絲數多達5072萬，與其他演員好友的互動也極佳，近期卻不再追蹤漫威影業全體演員好友，讓外界推測他是否與漫威私底下鬧翻，根據英媒「每日郵報」指出，小勞勃道尼原本與葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow）、「美國隊長」克里斯伊凡以及「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）在IG上有熱切互動，近期卻一口氣全部取消，留下的追蹤帳號大部分為媒體、運動品牌、非營利組織，已無任何演員好友。

小勞勃道尼此一舉動，讓人聯想他去年宣傳「杜立德」受訪時，在節目上被主持人傑森貝特曼（Jason Bateman）詢問「之後還會繼續演漫威電影嗎？」當時他果斷回應「一切都結束了」，表明接下來還有許多新計畫，不會一直拘泥在過去，他雖然已高掛鋼鐵人戰袍，仍表明會與漫威這群好友們保持密切聯繫。

不過他今年5月遭逢巨變，相處18年的貼身助理吉米李奇因車禍過世，對他打擊極大，網友猜測，這可能讓他對的社交活動上可能有不一樣的規劃，但也有網友說別想太多，只因小勞勃道尼的推特仍有追蹤其他漫威好友，「這只是因為他最近聘請全新的社群經營團隊，目前在調整新方向而已」。

小勞勃道尼以「鋼鐵人」一角成為國際巨星。（取材自推特）
小勞勃道尼以「鋼鐵人」一角成為國際巨星。（取材自推特）
小勞勃道尼離開漫威後積極想拍新片「福爾摩斯3」，卻因疫情延宕。（歐新社資料照片）
小勞勃道尼離開漫威後積極想拍新片「福爾摩斯3」，卻因疫情延宕。（歐新社資料照片）

漫威 復仇者聯盟 社群

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