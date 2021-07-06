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開幕前夕開酸 坎城影展：Netflix還生不出偉大導演

中央社法國坎城5日綜合外電報導
坎城影展總代表弗黑莫在開幕前夕放話酸Netflix。(美聯社)
坎城影展總代表弗黑莫在開幕前夕放話酸Netflix。(美聯社)

坎城影展總代表今天說，美國隨選串流影片服務商Netflix等影音串流巨擘，至今還沒能發掘出偉大導演。

全球最大影展法國坎城影展的總代表弗黑莫（Thierry Fremaux）今天在開幕日前夕向記者撂下戰帖，「請說出一位串流平台發掘的導演」，儼然是對坎城影展與Netflix悶燒已久的不睦關係火上澆油。

當記者們支吾以對，就是吐不出一個名字時，弗黑莫淘氣地丟下一句：「還沒有吧，即使是10年以後…」

Netflix 2018年起實質上抵制坎城影展，原因在於坎城主辦單位表示，競逐最高榮譽金棕櫚獎的條件，是Netflix的影片必須在法國戲院上映。

弗黑莫不吝讚揚2007年開始串流服務的Netflix「表現傑出」，不過也不改立場，捍衛大銀幕的魔力。

「我們才剛慶祝電影院發明125周年，看看100年後，我們是否會讚頌串流平台的誕生。」

2017年法國戲院老闆們不滿Netflix 2部影片進入坎城競賽名單之後，坎城影展與總部位在加州的Netflix關係開始生變，因此坎城影展隔年改弦易轍，要求影片得在法國戲院上映，才能角逐金棕櫚獎。

Netflix不甘示弱，選在最後一刻讓平台3部影片退出影展，以牙還牙，試圖製造最大混亂的意圖昭然若揭。

但眼見電影圈一片譁然，加上坎城以大銀幕與傳統電影的捍衛者自居，Netflix執行長哈斯汀（Reed Hastings）後來也不得不坦承做得太過頭了。

「我們有時會犯下錯誤，我們和坎城的問題鬧大了，比我們原先想製造的效果還嚴重。」

檯面上，雙方似乎都很想化敵為友，但3年過去，連對手亞馬遜（Amazon）都願意照著坎城的規矩走了，Netflix還是沒給坎城好臉色看。

亞馬遜今年有兩部片角逐坎城影展，包括開幕片Annette，Netflix卻仍堅稱法國法律對串流業者的影片在法國上映限制太多，這讓弗黑莫耐心漸漸耗盡。

弗黑莫說，法國法律已經經過檢討，而坎城自己的規定「沒那麼嚴格…但就算那樣，Netflix也不想照辦，也不想把不在競賽項目的影片帶來參展」。

坎城影展 Netflix 電影院

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