蕭亞軒姐弟戀夭折時間曝光 網神回「男友超齡了」

蕭亞軒(左)和黃皓曾甜蜜拍攝MV。(圖：經紀公司提供)

蕭亞軒（Elva）近年在事業屢屢跳票，幸而身旁有小16歲的男友黃皓相伴，不過今日凌晨突Po詭異影片，「謝謝你，你的一切，再見」關鍵字句透露出疑似情變。其實早在3月就有網友爆料雙方已經情變，弔詭的是黃皓照舊更新動態，對於分手一事既不承認也沒否認，讓此事更添真實性。

蕭亞軒在2019年的生日當天發文認愛黃皓，大動作被認為是替黃皓鋪星路，據了解雙方在夜店認識後擦出愛火，黃皓的貼心聆聽和支持讓她克服憂鬱症 ，這段感情也是Elva情史中相差年紀最多的姐弟戀。在她扶正男友之後，不僅甜蜜合拍MV，去年初還一起上大陸節目「吐槽大會」，感情相當穩定，沒想到姐弟戀再度夭折。

她今發文表示雙方都有各自的想法，「女方還有自己的夢想，男方也有自己的想法，祝福彼此一切平安健康，彼此都能找到自己想要的方向。」更以「再見」告別對方，字字句句都顯露出情變。其實兩人情變一事早有傳聞，也有網友發現Elva在4月底Po了雙方合照說「Thank you for everything」，罕見地關閉留言功能，讓人不解的是黃皓2月底在廣州打卡，後來傳出兩人疑在2月被狗咬傷，但黃皓貌似毫髮無傷，兩人受傷的真實性引來部分網友質疑。

另外，黃皓上個月發文說「累了」，雖是搭配游泳 後的照片，可是網友猜測應是指和蕭亞軒的關係，在蕭亞軒發文自爆情變之後，不少粉絲湧入他的微博 留言謾罵，當中有人提到兩人相當速配，沒想到無法共結連理，網友神回「超齡了」，猜測26歲的黃皓已不符合Elva的擇偶條件。究竟是否分手？蕭亞軒的經紀人沒有回應。