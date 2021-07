關史蒂芬妮在Instagram曝光與丈夫布雷克雪爾頓的結婚照。(取自Instagram)

51歲「不要懷疑」(No Doubt)樂團主唱關史蒂芬妮(Gwen Stefani)與小6歲鄉村歌手布雷克雪爾頓(Blake Shelton),對外證實已結婚,關史蒂芬妮更在Instagram秀出一連串婚紗照,只見她穿著靴子,看起來態度自然大方,並開心高喊「夢想成真」。

根據「紐約 郵報」指出,他們的婚禮特地在農場裡興建一座小教堂,戶外四周也搭起白色帳棚、裝飾,而關史蒂芬妮的父母盛裝出席,出席嘉賓只有少數至親好友。據查,他們已在日前申請結婚證。

關史蒂芬妮與布雷克雪爾頓同為「美國 好聲音」(The Voice)的明星導師,兩人相戀6年,先前也都有過婚姻,關史蒂芬妮與前夫育有3子,2人常在音樂合作,寫出「Nobody But You」、「Happy Anywhere」以及「You Make It Feel Like Christmas」等暢銷歌曲。