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「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考

記者吳曉涵／台北報導
瑞貝爾威爾森為了健康減重成功。圖／摘自IMDb、IG
瑞貝爾威爾森為了健康減重成功。圖／摘自IMDb、IG

以《歌喉讚》系列電影闖出名號的女星瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson），多年來許多影迷一直都把她與電影中的名字胖艾咪（Fat Amy）連結在一起。去年下半年她整個人跟艾黛兒一樣成功甩肉，花半年時間減了22多公斤，而且到現在依然保持自己希望的體重，無論是在片場被狗仔拍攝或是她本人在IG發的照片，都可以感受到她的好狀態，而她正確的減重觀念也很直得大家學習。

以《歌喉讚》系列電影闖出名號的女星瑞貝爾威爾森（左），多年來許多影迷一直都把她與...
以《歌喉讚》系列電影闖出名號的女星瑞貝爾威爾森（左），多年來許多影迷一直都把她與電影中的名字胖艾咪（Fat Amy）連結在一起。圖／UIP提供

瑞貝爾威爾森透露，她當初是因為考量到健康和生子問題才下定決心要減重。目前41歲的她打算凍卵，「醫生說身體越健康這個過程會越順利。」所以她就開始透過飲食和運動好好改善身型、找回健康的狀態。另外的原因，則是跟工作有關，她表示因為身形，很多人難以想像她可以演好一個嚴肅的角色。

瑞貝爾威爾森為了健康減重成功。圖／摘自IG
瑞貝爾威爾森為了健康減重成功。圖／摘自IG

「以前我會情緒化地暴飲暴食，這真的很不自愛。」瑞貝爾威爾森說，她還分享以前的她每天可以吃高達3000卡的碳水化合物，決定改變之後，就嘗試了高蛋白飲食法，多吃魚、雞胸肉和高纖主食，避免糖和垃圾食物，搭配健走、短跑和戰繩運動、TRX與拳擊等，成功甩肉。從去年到現在她總共瘦了30多公斤，目前已經達到她心中的目標體重74公斤。雖然減肥成功，但她也再次強調自己不是要變「瘦子」，而是為了維持健康的狀態。

瑞貝爾威爾森為了健康減重成功。圖／摘自IG
瑞貝爾威爾森為了健康減重成功。圖／摘自IG

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