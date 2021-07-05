關史蒂芬妮農場舉辦浪漫婚禮 2婚嫁小6歲鄉村歌手

關史蒂芬妮(左)和布雷克雪爾頓(右)已悄悄舉辦完浪漫婚禮。(路透資料照片)

51歲「不要懷疑」樂團(No Doubt)主唱關史蒂芬妮(Gwen Stefani)與45歲鄉村歌手布雷克雪爾頓(Blake Shelton)交往6年，去年宣布訂婚，但婚期受到新冠肺炎影響沒有及時舉辦，而據美國 媒體綜合報導，他們已於上周六在布雷克位於奧克拉荷馬州 的農場舉辦浪漫婚禮。

據「紐約郵報」報導，他們的婚禮特地在農場裡興建一座小教堂，戶外四周也搭起白色帳棚、裝飾，而關史蒂芬妮的父母盛裝出席，出席嘉賓只有少數至親好友。據查，他們已在日前申請結婚證。

他們去年在社群網站 上發布深情親吻的照片，宣告訂婚。布雷克在照片下方寫道：「嘿，關史蒂芬妮，感謝妳拯救我的2020年，以及我之後的人生，我愛妳，我聽到一聲『我願意』了。」關則在社群網站上寫道：「好的，拜托。」彼此的甜蜜溢於言表，如今也幸福舉辦完婚禮。

關史蒂芬妮過去曾和演歌雙棲男星蓋文羅斯戴(Gavin Rossdale)結婚並生了3個孩子，布雷克雪爾頓則有過兩段失敗的婚姻，他因為長期擔任「美國好聲音」(The Voice)的明星導師，在北美享有高知名度，關則從第7季加入明星導師的行列，兩人一合作就擦出愛火。