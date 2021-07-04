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志村健銅像揭幕 日台協會邀菖蒲花季模仿搞笑手勢

中央社台北4日電

日本知名喜劇演員志村健去年3月因2019冠狀病毒疾病病逝，粉絲集資捐款打造的銅像日前揭幕；日台交流協會今天在臉書貼文說，志村健與台灣的關係非常密切，明年花季大家一同前往東村山模仿「アイーン」手勢。

日台交流協會以「超愛台灣的日本知名喜劇演員志村健銅像完工揭幕」為題貼文指出，志村健曾為日航拍攝台灣觀光廣告，且私底下也多次訪台，與台灣的關係非常密切。

日台交流協會說，一代諧星志村健銅像已於6月26日西武新宿線東村山站揭幕，透過群眾募資打造而成，姿勢是大家非常熟悉的招牌搞笑手勢「アイーン」；從東村山站步行約20分的北山公園內的菖蒲花正值盛開，「明年花季大家一同前往東村山模仿『アイーン』手勢吧！」

志村健的招牌「アイーン」手勢，是指他在表演結束時，會將右手平舉至下巴前，微微嘟嘴、雙眼呈鬥雞眼面向鏡頭。

志村健本名志村康德，1950年2月20日生於東京東村山市，曾是演藝團體「流浪者」（The Drifters）的助理，1974年正式進入此團體表演搞笑劇。志村在TBS電視台節目「八點！全員集合」的「少年少女合唱隊」單元表演「東村山音頭」，大受歡迎。

後來，志村與另一位喜劇藝人加藤茶搭檔演出，擁有超高人氣。志村主演的「笨蛋殿下」從1986年起在富士電視台推出後至今名氣仍高。

「志村大爆笑」在1980年代推出後，走紅台灣、香港、東南亞等地，「怪叔叔」、「瞳婆婆」更是台灣觀眾最難忘的經典演出；台灣藝人陽帆表演的「陽婆婆」，原型就是來自「瞳婆婆」，而主持人胡瓜也曾在接待志村訪台時表達崇拜，並說自己的搞笑風格是受志村影響。

日本電影台（NTV）資深影劇記者井上公造去年在追思志村的節目曾說，志村在台灣很紅，他曾問過台灣人最愛哪個日本藝人，結果很多台灣人答「志村健」。

志村健曾被問到受歡迎的秘訣時答說，「要有赤子之心加上有大人的荷包」，運氣好、受眷顧的人一定是很努力的人。志村也說過，他維持品牌的長期戰略是「不被看膩、不被忘記」。

台灣 日本 東南亞

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