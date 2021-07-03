「印度的良心」阿米爾罕宣布離婚 分居15年第二任妻

56歲的印度寶萊塢天王阿米爾罕（右），宣布與結婚15年妻子基蘭拉歐離婚。（路透）

56歲的印度 寶萊塢天王阿米爾罕（Aamir Khan）主演「三個傻瓜」(3 Idiots)、「我和我的冠軍女兒」(Dangal)以及「心中的小星星」(Taare Zameen Par)等片紅遍全球，前陣子他確診感染新冠肺炎，讓粉絲相當擔心。3日阿米爾罕再度丟出震撼彈，宣布與結婚15年妻子基蘭拉歐（Kiran Rao）離婚。

綜合媒體報導，47歲的基蘭拉歐是導演 兼製片人，和阿米爾罕在2001年合作電影 《Lagaan》相識，並在2005年結婚。基蘭拉歐也是阿米爾罕的第二任妻子，婚後也替阿米爾罕生下小兒子Azad Rao。

阿米爾罕染疫後，接受治療和在家休養，沒想到今（3）日他和妻子基蘭拉歐發布共同聲明，宣布兩人結束15年婚姻，也表示將會一起撫養小孩；在工作方面，還是會合作電影，以及共同創立的非營利組織「帕尼基金會」還是會持續下去。

聲明中提到，兩人早已分居，沒有一起生活的期間彼此反而更自在，認為這樣像更像是家人的相處模式，「我們就像一個大家庭決定分開生活，同時仍會分享彼此的生活。我們將開始新的篇章，不再是夫妻，而是共同的父母和家人。」

阿米爾罕有「印度劉德華」之稱，身為印度大牌明星的他，過往作品長期關注社會議題，包括教育、女性，被譽為「印度的良心」。