孫藝真只拿第3 日票選「30+韓人氣女演員」冠軍是她

孫藝真相隔1年多再度回歸小螢幕。(取材自Instagarm)

孫藝真與玄彬合作「愛的迫降」轟動全亞洲，2人更因戲結緣交往，近期傳出結婚新聞，不過雙方都沒有承認，孫藝真最近將推出新劇「39」（暫譯），將與「機智醫生生活」田美都合作演閨密，這也是她繼「愛的迫降」之後，相隔1年多再度回歸小螢幕。

孫藝真魅力同樣席捲日本 ，近來日網「rankingoo」針對南韓 30歲以上的女演員展開人氣調查，孫藝真因「愛的迫降」等多部戲劇，在日本坐擁高人氣，拿下第3名。冠軍是「金秘書」女主角朴敏英，亞軍則是潤娥。

日網「rankingoo」召集逾6000名網友，取樣範圍為10歲到50歲，讓他們票選出心目中30歲以上，最喜愛的南韓女演員，結果朴敏英順利奪冠，日本網友稱讚她演技好，長相又出眾，更誇「讓人看了一見鍾情」。

潤娥所屬的「少女時代」原本在日本就有高知名度，她去年底推出電視劇「Hush」也迴響熱烈，順利獲得亞軍。

孫藝真則以優雅氣質，再加上極具喜劇天分，再加上「愛的迫降」在日本有高收視率，果然助她拿下第3名，接下來兩名是朴信惠、劉寅娜，深受全球影迷喜愛的女神宋慧喬 、全智賢，則分別拿下第6名、第9名。