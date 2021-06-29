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宇多田光自承「非二元性別者」 不屬男性或女性

宇多田光自承「非二元性別者」 不屬男性或女性

中央社東京29日綜合外電報導
日本歌手宇多田光。(Getty Images)
日本歌手宇多田光。(Getty Images)

日本歌手宇多田光日前在IG直播影片中表示，自己是「非二元性別者」（non-binary），認為自己不屬於男性，也不屬於女性；她也發文說，不想被男女性別所定義。

宇多田在直播影片中先替身後的熊玩偶公開出櫃，她說，適逢6月同志驕傲月，「他是個男孩，是個同性戀」，並說她自己是「非二元性別者」。

「非二元性別者」指性別認同不單純屬於男性或女性，跳開男性或女性的二元畫分。

宇多田18日也在IG上發文說，她厭倦總是要選擇「小姐」、「夫人」、「女士」等稱謂；她認為要用婚姻狀態或性別來識別她，讓她感到很不舒服，而且她也不認為自己跟這些稱謂有任何關係。

她說：「每次我都有種不得不扭曲自己的感覺。」

宇多田表示，她希望有另一種稱謂可以選擇，無論是什麼性別或身分都可以使用；她發現已經有「Mx.」這個不分性別的稱呼，發音是「mix」，她希望未來這個稱呼能被更廣泛地使用。

宇多田光貼出親筆簽名，自稱為「Mys. 宇多田」，意即「神秘的（mystery）宇多田」。

許多粉絲在宇多田的發文與直播留言表達支持，有人直接稱呼她「Mys./Mx. 宇多田」，也有人說「這時候就覺得（日文的尊稱）『大人』很方便」。

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