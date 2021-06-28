「玩命關頭9」北美開紅盤 首周票房飆破7千萬

好萊塢大片「玩命關頭9」25日在美國上映，首週票房飆破7000萬美元（約新台幣19億7050萬元），影星馮迪索（Vin Diesel）（右）與約翰希南（John Cena）（左）在劇中飾演有如仇人，已斷絕關係的親兄弟。（UIP提供）

好萊塢大片「玩命關頭9」25日在美國 上映，首周票房飆破7000萬美元，成為美國爆發新冠肺炎疫情以來票房最好的電影 。

「玩命關頭9」日前已在南韓、俄羅斯與中國等國上映，全球票房已累積4億多美元。

「玩命關頭9」描述馮迪索（Vin Diesel）飾演的唐老大和妻兒正過著與世隔絕的平靜生活，但是他們都知道，這種生活隨時都會受到致命危機的威脅，而這回的威脅將逼迫唐老大面對他過去犯下的罪孽。

如果唐老大想要拯救他最愛的人們，他的團隊必須再度攜手合作，槓上他們遇過最高竿的職業刺客和飆速車手，並阻止其摧毀全世界的邪惡計畫。而這個神秘人物正是早就被唐老大切斷兄弟關係、由約翰希南（John Cena）飾演的親弟弟雅各。

曾執導「玩命關頭」第3、4、5、6集的華裔導演 林詣彬（Justin Lin）這次再度回鍋掌鏡，他表示，「就主題而言，我認為我們必須敘述一個能夠讓片中角色面對他們的過去，並且化解過去的心結與恩怨的故事，這樣一來，他們才能夠擁有美好的未來。」

林詣彬指出，整個電影系列的中心人物當然是唐老大，當他再次見到早已斷絕兄弟關係的弟弟雅各時，就被迫面對他最私人及最痛苦的回憶。