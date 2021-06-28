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古裝造型被嫌醜 周冬雨慘遭最美妃子艷壓

記者陳慧貞／即時報導
周冬雨（右）、許凱在「千古玦塵」中展開第二世愛戀。圖／WeTV提供
周冬雨（右）、許凱在「千古玦塵」中展開第二世愛戀。圖／WeTV提供

女星周冬雨外表清秀、氣質獨特，首次挑戰仙俠劇「千古玦塵」，自開播後造型、演技引發多方關注，有人大讚她演技紮實，不愧是三金影后，但也有人批評她的古裝扮相令人出戲，和高大俊帥的男主角許凱無CP感，尤其與有「最美妃子」封號的張嘉倪一比，女主角顏值遭質疑，氣得該劇製作人日前還轉發一篇「周冬雨哪裡『醜』了？」引發網友熱議。

周冬雨（左）、許凱上演忍笑比賽。圖／WeTV提供
周冬雨（左）、許凱上演忍笑比賽。圖／WeTV提供

周冬雨在劇中演活俏皮搞怪的上古和心思細膩的後池，與搭檔許凱默契十足，拍戲時趣事不斷，在得知許凱深情守護千年後，她決定以主神之位娶回郎君，甚至精心規劃求婚，特地指導「白冰塊」如何壁咚自己，戲裡展現霸道女友氣場，拍攝過程卻因一句台詞「被人來回撥弄的心情，不好受吧」頻頻笑場，甚至連許凱也被感染，2人艱辛忍笑後才完成這場戲份。

周冬雨（左）、 許凱在「千古玦塵」中第一世相擁道別。圖／WeTV提供
周冬雨（左）、 許凱在「千古玦塵」中第一世相擁道別。圖／WeTV提供

「千古玦塵」劇情除了眾神間的愛恨糾葛，其中飾演神獸「蕪浣」躍升為天后的張嘉倪，扮相美翻，一現身就艷壓女主角周冬雨，為此日前製片人楊曉培還在微博轉發一篇「周冬雨哪裡『醜』了？」文章，向觀眾喊話：「跳出套路與公式，細細評劇，我們的用心和誠意，大家看得到！」。

張嘉倪在「千古玦塵」中飾演天后蕪浣。圖／WeTV提供
張嘉倪在「千古玦塵」中飾演天后蕪浣。圖／WeTV提供

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