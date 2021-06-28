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宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

記者楊詩涵／即時報導
宋慧喬穿著FENDI Vertigo系列白色棉質浴袍。圖／取自IG @ELLE Singapore
宋慧喬穿著FENDI Vertigo系列白色棉質浴袍。圖／取自IG @ELLE Singapore

新加坡版《ELLE》雜誌釋出宋慧喬的7月份封面照，在朦朧燈光的烘托下，宋慧喬的亂髮、躺臥照片，刷新性感尺度，唯美、浪漫，一如雜誌封面為她下的標題「更上層樓（raising the bar）」，39歲的宋慧喬每次曝光都令人驚嘆。

近期正在和男星張基龍拍攝《現在分手中》，繼與朴寶劍搭檔之後，宋慧喬再度與比她年輕的男星合作新劇，SBS《現在分手中》是由《Misty迷霧》的諸仁編劇、《來自星星的你》攝影李吉福初次執導的新作，宋慧喬在劇中飾演時尚公司「The One」的設計組組長，可以預期每集穿在她身上的，又將是令人目不暇給的當季精品。

宋慧喬在新加坡版《ELLE》雜誌的服裝，全數以FENDI今年夏季重磅限量Vertigo 系列上陣，黃色、藍色的明亮色系加上FF Logo，成為此系列的主要風格；Vertigo 系列來自FENDI和紐約視覺藝術家Sarah Coleman的合作，運用Vertigo的暈眩之字意，表現品牌FF Logo的扭曲變化，洋溢九○年代的復古氣息，除了時裝、漁夫帽、包款等單品，也以海灘風潮為主，推出海灘巾、泳裝、手環、太陽眼鏡等單品。

宋慧喬穿著黃色蕾絲裙裝，躺臥的照片慵懶撩人，黃色蕾絲FF Fish Eye主題圖案有鏤空的性感，搭配工裝的多口袋造型；穿著浴袍的照片以「男友視角」拍攝，眼神相當迷濛，此外，她斜倚在沙發上穿著FENDI Vertigo FF Logo緞面拖鞋，隨性又奢華，隨意飄散的長髮烘托她如貓般神秘的氣息。

宋慧喬穿著FENDI Vertigo系列黃色蕾絲裙裝、緞面拖鞋。圖／取自IG @...
宋慧喬穿著FENDI Vertigo系列黃色蕾絲裙裝、緞面拖鞋。圖／取自IG @ELLE Singapore
宋慧喬、張基龍拍攝SBS新劇《現在分手中》。圖／截自2021 SBS Show ...
宋慧喬、張基龍拍攝SBS新劇《現在分手中》。圖／截自2021 SBS Show Case影片
宋慧喬穿黑色薄紗Vertigo系列，性感迷人。圖／取自IG @ELLE Sing...
宋慧喬穿黑色薄紗Vertigo系列，性感迷人。圖／取自IG @ELLE Singapore

宋慧喬 新加坡 紐約

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