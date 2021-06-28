篡位新一代亞洲空幹王？童仲彥喊話小豬「歡迎切磋」

童仲彥在片中露出精壯身材。圖／SWAG提供

金色力量黨主席童仲彥跨足成人片界，與 Swagger 露娜搭檔演出「居家隔離性愛學」。他28日出席線上記者會，和露娜有問必答，同時不忘傳遞正確的性愛觀念，要觀眾別帶著偏見和有色眼光來看成人產業。

童仲彥從政壇、演藝圈到開發成人情趣商機，斜槓身分展現他的多元才華。他長期致力推動性專區合法化，並開設小型工作坊請專家指導正確性愛技巧，造福廣大民眾。童仲彥在記者會上表示，「劇本好」是吸引他同意拍攝的主因，而他認為性愛就是要身體力行，身旁也有不少朋友對拍片躍躍欲試，因此他先來為大家探路。

童仲彥在片中全裸上陣，跟露娜坦裎相見，兩人為了符合防疫主題故保持「安全社交距離 」，並沒有真槍實彈，而是呈現柏拉圖式性愛。即便如此，童仲彥和露娜坦言都還是對彼此有心動感覺，童仲彥也強調，他身經百戰所以還hold得住，最擅長的是情感投入的性關係，提醒男性不應只是一味追求粗大勇猛。

他本身具有性學專業知識，多次強調性別觀念不應設限，所以片中呈現多元的性別互動也是一大看點。童仲彥自曝在當兵時曾與同性談過戀愛，很能夠揣摩男男之間的情感，所以並不覺得困難。倒是露娜起初對童仲彥有些距離感，演起對手戲時不停笑場，拍攝現場大吃NG。

在女友督陣下，童仲彥於片中大秀健身 多年的好身材，並在記者會上說明男性要如何運用臀肌讓自己成為「電動馬達」。有媒體提問他是否要跟小豬羅志祥 爭奪「亞洲空幹王」稱號，童仲彥大方表示歡迎小豬來一起切磋。他沒有幫自己設限，未來要拍任何主題的成人片都沒問題，只要有人願意邀請、有觀眾願意收看，他就會繼續演下去。童仲彥首部作品「居家隔離性愛學」已在SWAG上線。