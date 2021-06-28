山下智久新垣結衣回來了 「東大2」結尾彩蛋嗨炸全網

「東大特訓班2」完結篇找來16年前班底合體。圖／摘自推特

「東大特訓班2」27日於日本播出完結篇，第1季的「學長姐」們現身助陣，讓收視率飆上20.4％，超越16年前「東大特訓班」大結局的成績。同時一舉登上推特 的熱門趨勢冠軍，成功喚起全球粉絲的青春回憶。

「東大特訓班」2005年開播時，主角山下智久、新垣結衣 、長澤雅美、小池徹平都還是青春偶像。相隔16年，第2季由阿部寬繼續坐鎮，加上長澤雅美回鍋，讓全劇從播出後就維持亮眼收視。在完結篇開播前，就傳出山下智久、新垣結衣等人可能合體壓軸現身，觀眾期待指數 破表，果然編劇沒讓大家失望，安排了不同彩蛋滿足新、舊劇迷的心願。

剛升格當人妻的新垣結衣，與小池徹平、中尾明慶、紗榮子等第1季原班人馬接連登場，山下智久等到最後用旁白方式獻「聲」為劇情畫龍點睛，豪華客串卡司立刻引發劇迷瘋狂討論，沒想到如今都已是巨星的演員們，能再次齊聚一堂。

新垣結衣和長澤雅美早已是演藝圈一姐，相隔16年在「東大特訓班2」的牽線下再度同框，成為粉絲們津津樂道的話題。已經離開傑尼斯的山下智久沒能露臉，據傳因「東大2」的學生班底有傑尼斯藝人，劇組因此陷入兩難，最終協調出用文字配上旁白的方式，讓全劇能有完美收尾。