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復合小布？ 安妮斯頓親曝兩人現在關係

記者黃保慧／綜合報導
布萊德彼特(左)與珍妮佛安妮斯頓離婚後，仍是好友。(路透資料照片)
布萊德彼特(左)與珍妮佛安妮斯頓離婚後，仍是好友。(路透資料照片)

美國女星珍妮佛安妮斯頓和布萊德彼特情牽多年，5年婚姻在2005年收場，之後各自另組家庭，去年傳出兩人有望重修舊好，不過2人當時並未回應此事，近日安妮斯頓接受霍華史登專訪，透露兩人現在關係，「布萊德和我是哥兒們，我們是朋友。」

珍妮佛安妮斯頓和布萊德彼特去年9月透過視訊參與慈善募款活動，珍妮佛安妮斯頓對著鏡頭向布萊德彼特說：「嗨！布萊德，你知道我一直覺得你很可愛、超級性感，你可以來我這裡嗎？」小布則是露出靦腆的笑容回應。對於這樣的互動，她在訪問時表示，「這真的很有趣」她說：「我們對話並沒有任何奇怪的地方，除了每個人可能都在看，或假設我們之間會有什麼奇怪的感覺。」也強調：「我們是好朋友。」

珍妮佛安妮斯頓結束和第二任老公賈斯汀瑟魯2年婚姻後，目前就是被傳可能與布萊德彼特復合，對於自己的新戀情，她在接受美國「時人」雜誌專訪時，表示自己絕不使用交友APP，婚姻也不會成為她人生目標，「我想找一個極好的伴侶，愉快地享受人生，和另一半玩得開心，那才是我們共同盼望的目標，它不必刻在法律文件中」。

布萊德彼特 美國 小布

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