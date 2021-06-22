全智賢闊別影壇5年 甩開婚變謠言 新片殺青

全智賢在「智異山」要扛著極高的裝備上山。圖／愛奇藝提供

全智賢暫別影壇5年，甩開婚變謠言陰霾，今年一口氣帶來「屍戰朝鮮：雅信傳」、「智異山」等2部新作。「雅信傳」是「屍戰朝鮮」的全新特輯，全智賢飾演手持弓箭的神秘女戰士「雅信」，為了臥病在床的母親，決定去採「生死草」來挽救母親的性命，卻也勢必與恐怖喪屍正面交鋒。

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另一部年度鉅獻「智異山」，網羅最強導演 李應福執導、神編劇金銀姬撰寫劇本，並邀來女神全智賢、男神朱智勛以及演技派演員成東鎰、吳正世等人主演，從去年9月開機，歷經近10個月浩大拍攝，於昨日(21號)正式殺青，朱智勛日前於IG分享了一張他穿著背面印有劇名「智異山」以及主要演員群以手繪造型呈現的T恤，並註明：「智異山，下山」，當時粉絲就猜測應該是快殺青了，所以才有這種難得的現場花絮照曝光。

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為表達感謝以及替辛苦拍攝的藝人們加油打氣，愛奇藝國際站在鄰近殺青時，特別跨海準備了咖啡 餐車應援，準備了200人份的咖啡與吉拿棒，讓正如火如荼拍攝的演員群和工作人員都又驚又喜，「智異山」故事講述飾演智異山國家公園守林員的朱智勛，與頭牌護林員全智賢一起攜手揭開埋藏在智異山中的秘密。