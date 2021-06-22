好萊塢擁抱串流 史蒂芬史匹柏也跟Netflix簽約

美國名導演史蒂芬史匹柏未來每年會為Netflix製作多部新片。(美聯社)

網路電視串流服務產業（OTT）公司Netflix 今天表示，美國名導演史蒂芬史匹柏未來每年會為Netflix製作多部新片。這份重大合約凸顯好萊塢 擁抱串流平台程度之深。

法新社報導，現在Netflix與Disney+、HBO Max等串流對手的競爭日益激烈，如今與好萊塢頂尖導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）成為夥伴，不啻為Netflix的一大成功。

史蒂芬史匹柏執導過「大白鯊」（Jaws）、「辛德勒的名單」（Schindler's List）等電影 ，近年曾有報導稱他對串流服務持懷疑態度，甚至採取行動阻擋Netflix電影角逐奧斯卡獎，但他回應這類說法並非事實。

在聯合聲明中，史蒂芬史匹柏稱讚加入Netflix平台「是攜手述說新故事、以新方法觸及觀眾的絕佳機會」。

他也讚許Netflix共同執行長兼內容長薩蘭多斯（Ted Sarandos）與自己的緊密關係。薩蘭多斯原是這個產業的圈外人，現已躍居好萊塢頂尖代理人。

史蒂芬史匹柏的Amblin Partners公司將繼續為好萊塢老牌電影公司環球影業（Universal Pictures）產製內容。下一部電影「西城故事」（West Side Story）則將由迪士尼旗下的二十世紀影業（20th Century Studios）發行。

史蒂芬史匹柏近年擔綱製作的影片，比他擔任導演的影片多出許多。今日聲明並未指明他是否會親自執導任何Netflix電影。