好萊塢中國戲院「玩命關頭9」首映會現人潮

美國紐約、加州的戲院重新營業，業者期待票房表現回歸正常。（路透資料照片）

美國、台灣 電影業者兩樣情：前者經過了大半年的慘淡之後，近期終於看到曙光，然而這兩周隨著頂級大片缺乏，復甦速度又趨緩；後者本來今年上半年業績相較去年有顯著成長，不料在暑假大檔來臨前因疫情 爆發、升三級警戒，各地戲院都關門，還不知何時才能解封重開。

新冠肺炎大大改變了各地電影業的生態，去年台灣是防疫資優生，戲院照常營業，只是苦無好萊塢 大片，直到下半年幾部話題國片接連締造佳績，加上日本超賣動畫「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」貢獻了6億台幣票房，讓戲院、影城還能夠撐下去。

今年本來隨著好萊塢大片陸續復出，加上叫好叫座的「當男人戀愛時」全台賣破4億元(新台幣，下同)，眼看5月下旬起「玩命關頭9」等巨片就要接棒登場，不料疫情爆發、雙北三級警戒，不久擴及全台，戲院、影城都只能關門，光是這兩個月的零收入，就讓今年上半年全台票房加總約23億7000萬，只比去年最慘淡的同時期16億4000萬多了7億餘元，和前年的50億6000萬相比，掉了超過一半。

美國去年絕大多數地區戲院暫時停業，還勉強維持的只能拿陳年舊片來墊檔墊檔，業績可想而知的慘。隨著疫苗施打率提升、各地戲院重開，今年3月起先有「哥吉拉大戰金剛」亮眼成績，5月底「噤界II」推出更是氣勢凌厲，這兩部片也是疫情至今唯2北美賣座破億美元的鉅片。

近日紐約和加州解封，好萊塢各大公司本來期待景氣全面復甦，不料這兩周「紐約高地」、「比得兔兔」、「殺手保鑣2」等表現不如預期，片商分析這幾部皆非頂級巨片，期待本周「玩命關頭9」在美正式上映，再度炒熱氣勢。