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加州解封 「玩命關頭9」重現實體首映禮 保羅女兒到場

記者蘇詠智／綜合報導
莎莉賽隆亮麗出席「玩命關頭9」好萊塢首映會。（圖：UIP提供）
莎莉賽隆亮麗出席「玩命關頭9」好萊塢首映會。（圖：UIP提供）

加州宣告解封之後， 大型的實體電影首映會也再度回歸。即將在25日上映的「玩命關頭9」(Fast & Furious 9)回到過去商業大片最愛的首映典禮地點──好萊塢中國戲院(TCL Chinese Theatre)，馮迪索(Vin Diesel)、莎莉賽隆(Charlize Theron)、喬丹娜布魯斯特(Jordana Brewster)等在海報背板前脫下口罩，只有走近星光大道上為守候在旁的影迷簽名時，才視情況戴回口罩，粉絲也大都有戴口罩，免得一場眾所期待的美事，再度帶來染疫風險。

今年剛好是「玩命關頭」首集推出的20周年，身兼「玩命關頭9」製片的馮迪索也特別興奮，當然大夥兒都沒忘了另一位系列功臣保羅沃克(Paul Walker)，由於在第7集尚未殺青已發生意外去世，他的獨生愛女梅朵(Meadow)代表父親出席，她穿上聖羅蘭的禮服、戴上蒂芙尼的珠寶，看來貴氣十足。梅朵和叔叔寇迪(Cody)常造訪「玩9」片場，確保父親生前的貢獻不會在續集中變調或消失，外界也一直傳她有可能加入第10集的演出。另一位引人矚目的嘉賓，則是已故NBA巨星柯比布萊恩(Kobe Bryant)的遺孀凡妮莎(Vanessa)，穿著亮綠色的禮服，頗為吸睛。

其他包括泰瑞斯吉布森(Tyrese Gibson)、「韓哥」姜成鎬、導演林詣彬等也都出席，主要演員中除大反派約翰希南(John Cena)等少數未現身，飾演駭客的英國女星娜塔莉伊曼紐(Nathalie Emmanuel)因為當地疫情又有變化、解封之日推遲，無法赴美和大夥兒團聚，但他在社群網站上發文表示自己和親友的健康狀況都很好，等不及想讓影迷先睹為快。

美國以外地區先上映的「玩命關頭9」，票房已破2億7000萬美元，美國的首映票房亦備受期待。

林詣彬（左起）、喬丹娜布魯斯特、姜成鎬出席「玩命關頭9」好萊塢首映典禮。（圖：U...
林詣彬（左起）、喬丹娜布魯斯特、姜成鎬出席「玩命關頭9」好萊塢首映典禮。（圖：UIP提供）
梅朵沃克在出席「玩命關頭9」好萊塢首映會之前，特別在社群網站上搶先公開造型。（取...
梅朵沃克在出席「玩命關頭9」好萊塢首映會之前，特別在社群網站上搶先公開造型。（取材自Instagram）
梅朵沃克（左）和馮迪索關係像是家人，非常密切。（圖：UIP提供）
梅朵沃克（左）和馮迪索關係像是家人，非常密切。（圖：UIP提供）
馮迪索為等在星光大道旁的影迷簽名，彼此都不忘戴上口罩。（圖：UIP提供）
馮迪索為等在星光大道旁的影迷簽名，彼此都不忘戴上口罩。（圖：UIP提供）

口罩 美國 社群網站

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