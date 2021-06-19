性感回不去了？「神鬼傳奇」布蘭登費雪現在竟變這樣

布蘭登費雪過去在「森林泰山」的健壯模樣，和現在有180度不同。（取材自IMDb）

身材高大的布蘭登費雪(Brendan Fraser)，曾是好萊塢力捧小生，以一部搞笑動畫真人版「森林泰山」(George of the Jungle)展露性感健美體格，開出票房佳績而走紅，再以冒險傳奇大片「神鬼傳奇」(The Mummy)系列登上一線男星的寶座。然而就在「神鬼傳奇2」在台賣座橫掃千軍、穩坐賣座冠軍整整20年後的現在，他的外型嚴重改變，讓影迷驚呼：「這不可能是他！」

布蘭登費雪18日出席電影首映會，身材比過去帥氣小生時期圓潤許多。（美聯社）

布蘭登近日為了自己參與演出的史蒂芬索德柏新片「No Sudden Move」在紐約 出席翠貝卡影展 ，雖然西裝筆挺、顯示對這場合相當重視也尊重，卻無法不讓人注意他幾乎快要撐破西裝，臉也因為比以前大很多，彷彿脖子不太明顯了，和昔日的英俊小生形象相差十萬八千里，更讓人聯想不到他曾經也是性感猛男。

布蘭登費雪18日出席電影首映會，身材比過去帥氣小生時期圓潤許多。（美聯社）

其實布蘭登早就宣布要與「黑天鵝」(Black Swan)導演 戴倫艾隆諾夫斯基(Darren Aronofsky)合作新片「鯨魚」(The Whale)，他要飾演一位為了同性情人拋妻棄女後，由於愛人去世，為發洩哀傷猛吃猛吃，把自己吃成300公斤、離群索居的男子，試圖要和對他不諒解的17歲女兒修補關係，因此他有可能及早為角色做準備，已在外型上改頭換面。