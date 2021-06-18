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「黑寡婦」首波評價出爐：漫威英雄最佳個人作之一？

記者蘇詠智／即時報導
「黑寡婦」情節發生在「復仇者聯盟：終局之戰」之前，要幫思嘉莉約翰森扮演的女殺手娜塔莎故事做總結，並且引入接班的新生代。(美聯社)
「黑寡婦」情節發生在「復仇者聯盟：終局之戰」之前，要幫思嘉莉約翰森扮演的女殺手娜塔莎故事做總結，並且引入接班的新生代。(美聯社)

延宕一年多，終於要在下個月初正式上映的漫威英雄大片「黑寡婦」，近日總算在美國開放媒體搶先看後的第一波心得，目前看來一如之前的漫威電影，仍然一致叫好，甚至有人讚譽為「漫威最出色的獨立英雄電影之一」，新加入漫威影視宇宙、被看好接棒成為下一代黑寡婦的佛蘿倫絲普伊表現亮眼，獲讚「馬上成為新偶像」。

「黑寡婦」情節發生在「復仇者聯盟：終局之戰」之前， 卻是漫威隔了兩年才登場的電影大片，而且要幫思嘉莉約翰森扮演的女殺手娜塔莎故事做總結，並且引入接班的新生代，編導肩上的責任重大。先睹為快的媒體人稱讚片子充滿大型動作、意外的轉折、角色發展充滿感情，思嘉莉終於能在漫威畢業作中把娜塔莎的所有面向全部呈現。

另有人形容：喜歡「美國隊長2：酷寒戰士」的觀眾，就會喜歡「黑寡婦」，這部片有如漫威的龐德電影，再加上一點點「不可能的任務」與「末路狂花」，是漫威最成人的一部片，卻還是有一些些的笑料。最動人的感想則是來自於某位評論自稱看電影很不常哭，漫威的影片只有看到鋼鐵人之死讓她哭了，結果看「黑寡婦」某一幕竟然讓她掉眼淚，她提醒觀眾記得帶面紙。

「黑寡婦」將於7月9日在北美院線上映。

漫威 電影 美國

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