我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界冠軍美足女將拉皮諾 十年前舊推文遭批歧視亞裔

世衛：Delta將成為全球最流行病毒株

染疫一年多仍未痊癒 90年代熱門影集編劇自殺身亡

記者顏伶如／綜合報導
編劇海蒂‧法瑞爾(Heidi Ferrer，右一)，感染新冠病毒一年多後健康狀況仍然不佳，今年5月底自殺身亡，享年50歲。(Getty Images)
編劇海蒂‧法瑞爾(Heidi Ferrer，右一)，感染新冠病毒一年多後健康狀況仍然不佳，今年5月底自殺身亡，享年50歲。(Getty Images)

1990年代熱門電視影集「戀愛時代」(Dawson's Creek)編劇海蒂‧法瑞爾(Heidi Ferrer)，感染新冠病毒一年多後健康狀況仍然不佳，今年5月底自殺身亡，享年50歲，身後留下13歲兒子。

法瑞爾的丈夫、好萊塢製作人兼導演葛斯(Nick Guthe)對好萊塢「綜藝報」(Variety)證實，法瑞爾2020年4月確診感染新冠病毒後，不但沒有痊癒，健康狀況反而不斷惡化，到了今年5月由於神經顫抖造成身體嚴重疼痛，加上其他併發症，已經只能臥床，5月26日自殺身亡。

在2020年9月的部落格發文中，法瑞爾寫出遭受新冠病毒打擊的細節，形容染疫之後的康復過程身體狀況非常痛苦，是這輩子從未經歷過的艱難挑戰。

她寫道：「在我最黑暗的時刻，我跟我丈夫說，如果身體狀況沒能好轉，我不想繼續這樣活下去。我並沒有想要自殺的想法，只是不覺得未來的生活品質有機會改善，眼前也看不到光明。」

TMZ娛樂新聞網站報導，過去一年來，法瑞爾對抗「新冠長期症狀」(long covid)的過程中，身體狀況一直走下坡，就在感染病毒的一年多之後，到了5月間已經臥床不起。葛斯受訪時說，「新冠長期症狀」是公共衛生危機，應該迅速解決。

好萊塢 導演

上一則

台灣山脈與小鎮旅遊節目 再獲美國泰利獎銀獎

延伸閱讀

染疫神隱多月 蛇精男再現身 網：樣子正常了

染疫神隱多月 蛇精男再現身 網：樣子正常了
以色列研究：缺乏維生素D 恐增加染疫重症和死亡率

以色列研究：缺乏維生素D 恐增加染疫重症和死亡率
台染疫近500死 陳時中：沒國外嚴重

台染疫近500死 陳時中：沒國外嚴重
打疫苗3天27猝死 指揮中心：未超過背景值

打疫苗3天27猝死 指揮中心：未超過背景值

熱門新聞

河南衛視端午節目「祈」，舞者在水下演繹「洛神」。（新浪微博照片）

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

2021-06-13 17:03
苟芸慧。（中通社資料照片）

曾傳介入郭富城熊黛林 女星爆豪門婚變「該斷的斷了」

2021-06-17 02:28
劉青雲(左)、郭藹明(右)至今結婚23年，仍會被拍到恩愛畫面。（取材自微博）

還是要相信愛情 3超大咖港星結婚逾20年夫妻相處之道

2021-06-12 20:41
大S徐熙媛拋婚變震撼彈後打破沈默。(取材自Instagram)

大S婚變7天打破沉默 深夜怒嗆「蔡！屠殺我們！」

2021-06-11 20:26
鍾漢良帥氣登場綜藝節目，氣場強大、外形討好。（取自材微博）

鍾漢良氣場強大 竇驍淪為配角

2021-06-15 02:18
王力宏於社群分享自己已接種疫苗。圖／摘自臉書

45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？

2021-06-11 13:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留學生 玩槳板意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留學生 玩槳板意外溺斃
川普認了 親口說「沒有贏」總統大選 仍考慮2024再戰

川普認了 親口說「沒有贏」總統大選 仍考慮2024再戰
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利
幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快