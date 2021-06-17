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台消防局收到千件防護衣 「Super Junior」粉絲寄的

記者陳建嘉／即時報導
新竹縣政府消防局突然收到Super Junior神秘包裹。圖／摘自新竹縣政府消防局臉書
新竹縣政府消防局突然收到Super Junior神秘包裹。圖／摘自新竹縣政府消防局臉書

新冠肺炎肆虐全台，迄今三級警報已過一個月，不只醫護人員辛苦，警消人員也是第一線，沒想到新竹縣政府消防局今日突然發文，表示收到「Super Junior包裹」，原來是粉絲的義舉，引起廣泛討論。

新竹縣消防局發文表示，韓國天團Super Junior(SJ)在台灣的E.L.F.們(SJ粉絲暱稱)，偷偷以偶像名義送出的1000件隔離衣，包含活動主辦人在內，有高達500人響應，負責籌備這起活動的謝小姐表示，由於6月2日是粉絲團的生日、6月21日是SJ團員厲旭的生日，粉絲們以往都會買禮物、辦活動為偶像慶祝，但這次受到疫情的影響不得不中斷。所以這一次，在粉絲們的共同商討下，決定將這些錢購買隔離衣，分送北台灣5個縣市的消防局‍，捐贈金額共33萬元(約1.2萬美元)。

新竹縣政府消防局感動直呼「謝謝所有可愛的E.L.F.們，您們的心意我們都收到囉」，網友們也感動留言，「謝謝台灣E.L.F.，真的太感動了」、「這是我見過最暖的應援方式了」、「為身為台灣E.L.F.感到驕傲」、「超棒的活動，消防員、防疫人員、醫護人員都辛苦了」，而SJ最近推出新歌「House Party」呼應在家防疫議題，眾多粉絲也強打廣告，期許大家都要待在家防疫。

SJ在台灣有許多歌迷。圖／愛貝克思提供
SJ在台灣有許多歌迷。圖／愛貝克思提供
Super Junior新歌「House Party」成為防疫神曲。圖／愛貝克思...
Super Junior新歌「House Party」成為防疫神曲。圖／愛貝克思提供

台灣 防疫 疫情

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