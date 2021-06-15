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柏林影展湧現久違人潮 「瘋狂A片」獲金熊獎

記者黃保慧／即時報導
柏林影展於柏林博物館島舉行露天頒獎典禮，同時舉辦實體影展，湧現了久違人潮。圖／海鵬提供
柏林影展於柏林博物館島舉行露天頒獎典禮，同時舉辦實體影展，湧現了久違人潮。圖／海鵬提供

2021年柏林影展14日首度於柏林博物館島（Museum Island）舉行露天頒獎典禮，一口氣頒發本屆最佳影片金熊獎「倒楣性愛和瘋狂A片」（Bad Luck Banging or Loony Porn）及所有銀熊獎等10座大獎。這也是影展成立71年來，受疫情影響首次分兩階段進行，當天除頒發全部大獎，也同時舉行為期12天的「柏林夏日特映」實體影展。

由於柏林疫情趨緩，不僅幾乎獲獎者均親往出席領獎，就連影展都湧現久違人潮，樂得德國文化媒體專員莫妮卡格魯特斯（Monika Grütters）興奮大喊「電影回來了」。德國電影院自去年11月2日起關閉，直到最近才允許戶外放映，「我們終於可以像從前一樣享受電影了」。

影片來源：YouTube Berlinale - Berlin International Film Festival

「倒楣性愛和瘋狂A片」導演哈都裘德與其他9位銀熊獎得主均出席領獎，所有領獎者「保持安全距離」在博物館島拍攝沙龍照，畫面歡樂也令人莞爾。金熊獎得主「倒楣性愛和瘋狂A片」導演哈都裘德還一度戴黑口罩上台領獎，除呼應防疫、也凸顯他這部獲獎電影。

該片目前已售出包括美國、日本、台灣等數十地版權，其中俄羅斯卻遭該國文化部以「違反俄國色情法律」拒發映演執照給該片，金熊獎電影遭禁演已成定局。

導演哈都裘德（左）上台領獎時，一度戴上黑口罩。圖／海鵬提供
導演哈都裘德（左）上台領獎時，一度戴上黑口罩。圖／海鵬提供
柏林影展成功甩開疫情，將溫暖天氣、沙灘椅、星空與電影結合。圖／海鵬提供
柏林影展成功甩開疫情，將溫暖天氣、沙灘椅、星空與電影結合。圖／海鵬提供

電影院 影展 導演

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