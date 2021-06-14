蘇有朋N度被爆秘婚 老婆被起底是「白富美」

蘇有朋多年來感情動向備受關注。(取材自微博)

昔日偶像團體「小虎隊」成員「乖乖虎」蘇有朋 ，出道33年來，他的感情生活神秘低調，備受關注，14日卻被港媒爆料秘婚10年，對象還是一名「白富美」，對此蘇有朋工作室則回應「假的，沒隱婚」，適逢端午節 ，並應景回：「吃假瓜，不如吃粽子。端午安康！」

據爆料指出，向來感情生活動向成謎的蘇有朋，身旁早有一名伴侶相伴，但為了保護隱私，向來不透露半點風聲，外界形容這名對象，外表美若天仙、身家背景驚人，是標準「白富美」，而這名女子不是旁人，正是與他幾乎朝夕相處的經紀人Amy，且此消息在他的好友圈中不是秘密，連曾合作過的女星趙薇、林心如 都知曉，據說林心如私下還叫對方「嫂子」。

事實上，蘇有朋與經紀人Amy早在2003年即傳過緋聞，2007年更被直擊同遊香江，2人被拍到香港尖沙咀逛街，同行間舉止親暱，蘇有朋還自然摟住女方，關係啟人疑竇，當時就被爆「秘婚5年」，雖然經過嚴詞否認，但傳聞依然每個一段時間就會上演。

如今時間隔了10多年，傳言N度再起，相關新聞還登上中國微博熱搜榜，足見網友關心程度．對於爆料，蘇有朋工作室則火速闢謠：「假的，沒隱婚，吃假瓜不如吃粽子。端午安康！」