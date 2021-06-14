「六人行」超厲害！為HBO吸引最多新訂戶 打敗哥吉拉

「六人行：當我們又在一起」在美國和英國都創下驚人的收視效益。圖／摘自HBO

HBO Max開張一周年特別鉅獻「六人行：當我們又在一起」果真威力無敵，根據業界調查，今年其他在該平台與戲院同步推出的華納電影 ，沒有一部比它吸引來更多的新訂戶，就算在美國 票房已經將要突破一億美元的「哥吉拉大戰金剛」也不是對手。

去年HBO Max正式推出之前，就曾計畫用「六人行」要角團聚特別節目，作為開張第一砲強打，無奈新冠肺炎疫情 在美爆發後，所有人員要聚在攝影棚內拍攝，實在難度很高，錄製的時間一延再延，終於從開張強打變成慶祝一周年的特別鉅獻，不過「六人行」的魅力果然一如預期威猛，HBO Max之前為了所有華納新片都會在美國上戲院第一天同步於該平台上架一個月，招來不少名導與紅星的砲轟，「天能」克里斯多夫諾蘭還酸溜溜諷刺自己原以為在替最好的電影公司拍片，想不到只是在為最爛的影音平台打工，如此搞得顏面盡失，結果一個「六人行」特別節目，吸引來的新訂戶就打敗今年所有華納的院線新片，甚至包括最賣座的「哥吉拉大戰金剛」，只小輸去年耶誕上映的「神力女超人1984」。

美國人就是愛「六人行」，而在英國播出「六人行：當我們又在一起」的Sky One頻道，也創下自「冰與火之歌：權力遊戲」最終季之後的最佳收視成績，堪稱大西洋兩岸無敵手。也由於造成太多的轟動話題，連扮演菲碧丈夫的保羅路德在特別節目裡缺席亦引來一堆揣測，甚至有人懷疑是否他和珍妮佛安妮絲頓友情不再、才避免相見尷尬，製作單位只好解釋是拍攝時檔期可能湊不攏，希望終止謠言。