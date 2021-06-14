我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Delta變種病毒持續肆虐 英國宣布延後解封1個月

疫情趨緩之際 犯罪升高成為全美城市面臨新問題

「六人行」超厲害！為HBO吸引最多新訂戶 打敗哥吉拉

記者蘇詠智／即時報導
「六人行：當我們又在一起」在美國和英國都創下驚人的收視效益。圖／摘自HBO
「六人行：當我們又在一起」在美國和英國都創下驚人的收視效益。圖／摘自HBO

HBO Max開張一周年特別鉅獻「六人行：當我們又在一起」果真威力無敵，根據業界調查，今年其他在該平台與戲院同步推出的華納電影，沒有一部比它吸引來更多的新訂戶，就算在美國票房已經將要突破一億美元的「哥吉拉大戰金剛」也不是對手。

去年HBO Max正式推出之前，就曾計畫用「六人行」要角團聚特別節目，作為開張第一砲強打，無奈新冠肺炎疫情在美爆發後，所有人員要聚在攝影棚內拍攝，實在難度很高，錄製的時間一延再延，終於從開張強打變成慶祝一周年的特別鉅獻，不過「六人行」的魅力果然一如預期威猛，HBO Max之前為了所有華納新片都會在美國上戲院第一天同步於該平台上架一個月，招來不少名導與紅星的砲轟，「天能」克里斯多夫諾蘭還酸溜溜諷刺自己原以為在替最好的電影公司拍片，想不到只是在為最爛的影音平台打工，如此搞得顏面盡失，結果一個「六人行」特別節目，吸引來的新訂戶就打敗今年所有華納的院線新片，甚至包括最賣座的「哥吉拉大戰金剛」，只小輸去年耶誕上映的「神力女超人1984」。

美國人就是愛「六人行」，而在英國播出「六人行：當我們又在一起」的Sky One頻道，也創下自「冰與火之歌：權力遊戲」最終季之後的最佳收視成績，堪稱大西洋兩岸無敵手。也由於造成太多的轟動話題，連扮演菲碧丈夫的保羅路德在特別節目裡缺席亦引來一堆揣測，甚至有人懷疑是否他和珍妮佛安妮絲頓友情不再、才避免相見尷尬，製作單位只好解釋是拍攝時檔期可能湊不攏，希望終止謠言。

觀眾對於「六人行」所有主角再聚一堂很有興趣，給予熱情的支持。圖／摘自HBO
觀眾對於「六人行」所有主角再聚一堂很有興趣，給予熱情的支持。圖／摘自HBO

美國 電影 疫情

上一則

林志玲也開「吃播」 31秒狂嗑粽子畫面曝光

延伸閱讀

「紐約高地」首叫好映 但戲院票房不叫座

「紐約高地」首叫好映 但戲院票房不叫座
「六人行」馬修派瑞結束父女戀 與小22歲女友分手

「六人行」馬修派瑞結束父女戀 與小22歲女友分手
又嗑藥？六人行暌違17年聚首 錢德口齒不清真相曝光

又嗑藥？六人行暌違17年聚首 錢德口齒不清真相曝光
臉浮腫、口齒不清 「六人行」男星健康堪憂？

臉浮腫、口齒不清 「六人行」男星健康堪憂？

熱門新聞

劉德華(左)與林志玲(右)。(取材自微博)

被林志玲問「哪個部位最吸引你」 劉德華高EQ回應撩人

2021-06-07 03:23
汪小菲7日在微博發出新餐廳的內部裝潢照片。(圖截取自汪小菲微博)

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

2021-06-09 14:00
河南衛視端午節目「祈」，舞者在水下演繹「洛神」。（新浪微博照片）

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

2021-06-13 17:03
汪小菲與大S結婚，鬧出離婚危機。 (取材自汪小菲微博)

汪小菲喊話「老婆是第一」 網猜大S離婚為「救夫」

2021-06-06 23:34
劉青雲(左)、郭藹明(右)至今結婚23年，仍會被拍到恩愛畫面。（取材自微博）

還是要相信愛情 3超大咖港星結婚逾20年夫妻相處之道

2021-06-12 20:41
大S徐熙媛拋婚變震撼彈後打破沈默。(取材自Instagram)

大S婚變7天打破沉默 深夜怒嗆「蔡！屠殺我們！」

2021-06-11 20:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時
名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周
疫情中買過最後悔物品是什麼？網指3物：真的浪費錢

疫情中買過最後悔物品是什麼？網指3物：真的浪費錢
FDA喊停 高端恐難取得美方緊急授權

FDA喊停 高端恐難取得美方緊急授權
Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發