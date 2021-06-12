還是要相信愛情 3超大咖港星結婚逾20年夫妻相處之道

劉青雲(左)、郭藹明(右)至今結婚23年，仍會被拍到恩愛畫面。（取材自微博）

女星大S、富商二代汪小菲 爆出準備離婚新聞後，吵得沸沸揚揚，有消息指出是因為汪小菲在微博激動的發文內容，引爆了離婚危機，實情到底為何，外界霧裡看花。演藝圈分分合合、吵吵鬧鬧的夫妻不少，不過也有恩愛到羨煞眾人的夫妻檔。

說到娛樂圈的模範夫妻，當然少不了梁家輝和江嘉年這對，他們今年踏入婚姻34周年紀念，一家四口感情超好，夫妻情更是不用說，梁家輝如此專情，是因為從小受父親的話影響，認為能進入婚姻的關係，一定要有愛的基礎，不能只是將就。

梁家輝(右)和江嘉年(左)結婚34年，是演藝圈模範夫妻。（取材自微博）

梁家輝(右)和江嘉年(左)結婚34年，是演藝圈模範夫妻。（取材自微博）

就算江嘉年因為重病服用藥物導致身材走樣，外界對江嘉年品頭論足，梁家輝挺身護妻：「這就是給了我一個家的女人呀！沒有她，就沒有兩個天使 女兒，沒有我今天的一切，我太太是世上最好的女人。我會娶她，就是因為我篤定了可以一直愛著她，而絕對不是將就。」

另一對劉青雲、郭藹明至今結婚23年，他們一開始兩人因為家世及環境差距極大，當初交往並不受外界看好，但他們用時間證明一切，到現在仍會被媒體拍到恩愛的畫面。

劉青雲(左)、郭藹明(右)至今結婚23年，仍會被拍到恩愛畫面。（取材自微博）

劉青雲曾在受訪時被問在演藝圈是否可以擋得住誘惑？他當時回答：「我很年輕就進了這行，天天看美女，但不是每個漂亮女生都喜歡，緣分和性格也很重要。」他以簡潔有力的方式表達對另一半無可取代的愛，「簡單來說就是看了她一眼，你沒有辦法不看第二眼，講完」。他也分享夫妻相處之道：「我想大家相處是彼此去學習對方的需要或者習慣，相處是大家都要付出。」

同樣結婚23年的張學友、羅美薇，他們因電影 「痴心的我」結下一輩子的緣份，兩個人交往10年，在1996年在英國註冊結婚，婚後羅美薇息影在家當賢妻，而張學友事業越來越成功，不管是影視或演唱都是票房保證，他能有如此好的成績，原因離不開有穩定的家庭，他說：「我在家裡，大事小事都聽老婆的，但我覺得，這並不是怕，而是一種尊重，她曾為我放棄了事業，專心照顧家庭，她為我付出太多了。」即便有人批羅美薇潔癖太誇張，但張學友認為這點絕不是缺點，他說：「做爸爸我有70分，可做羅美薇的老公，我只有60分，所以我決定將重心放在家庭。」