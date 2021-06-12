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莫文蔚MV穿D&G新裝 遭網暴翻辱華舊帳

記者戴瑞芬／即時報導
莫文蔚將身穿D&G春裝照設置為自己社交平台的頭像。(圖截取自微博)
莫文蔚將身穿D&G春裝照設置為自己社交平台的頭像。(圖截取自微博)

歌手莫文蔚新歌 MV 中，身穿義大利名品D&G（Dolce&Gabbana，杜嘉班納 ）2021 新春系列新裝。一亮相就被眼尖的網友「出征」，指她是「辱華事件後第一個穿D&G的中國藝人來了」。網暴下，莫文蔚登上微博熱搜榜第一位。

2018 年11月D&G在上海舉辦時裝秀，品牌發布的宣傳廣告是找中國模特兒用筷子像刀叉一樣切義大利美食披薩。廣告引發中國網民抗議後，D&G品牌設計師疑似又在Instagram上回擊辱罵中國。

這場口水風波，引發中國代言的明星抵制，所有藝人也拒絕出席品牌大秀，迫使D&G最後取消活動，不僅違約賠償損失超過人民幣1000萬元（約美金156萬），更重大的損失是遭電商下架，被中國消費者拒買，D&G也因業績下滑而頻關店。

頭條新聞報導，莫文蔚是D&G因辱華被抵制3年後，首次公開身穿D&G品牌的中國藝人。但莫文蔚第一時間沒有意識到事情的嚴重性，還將身穿D&G春裝照設置為自己社交平台的頭像。中國網友還搜出，莫文蔚跟D&G品牌早在 2013 年就有了合作，并且在 2018 年D&G辱華事件發生後，莫文蔚也並沒有發聲譴責該品牌。

此舉受到中國網友的批評，發文留言對莫文蔚表示憤慨、質疑、不解，頭條新聞報導，就在網友譴責時，莫文蔚終於低調換掉了自己社交平台的頭像，只是事件仍舊餘波盪漾。

中國 義大利 美食

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