肯伊威斯特揮別金卡戴珊 約會布萊德利庫柏孩子的媽

肯伊威斯特的新歡被揭露其實是舊愛。圖／路透資料照片

「舊愛還是最美」不只發生在班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲身上，與金卡戴珊離婚的肯伊威斯特， 近日被發現和名模伊莉娜在普羅旺斯度假，根據專門報導明星與名流八卦 的Page Six網站，他們其實已經約會了一陣子，雖然目前還並沒有抱持著特別認真的態度，但兩人還是頗為投入。讓人詫異的是，外界不少人對於肯伊和伊莉娜擦出火花始料未及，畢竟伊莉娜最著名是和布萊德利庫柏生了個女兒，或是和足球 巨星C羅 交往，布萊德利、C羅和肯伊是截然不同的典型，可是Page Six報導，早在肯伊和金卡戴珊結婚之前，就已和伊莉娜短暫約會過，現在不過是愛火重燃。

肯伊其實早和伊莉娜結緣，她曾經在他的MV中出現，他也曾在歌詞裡提到到她，然而兩人多年前的短暫交往後，伊莉娜接著移愛C羅，肯伊過了1、2年也公開金卡戴珊交往，彼此一度交集又變成平行線，直到現在肯伊和金的婚姻徹底畫下句點，伊莉娜揮別了C羅和跟自己生女兒的布萊德利庫柏，再度有機會與肯伊在一起。至於金卡戴珊據傳對於肯伊的新戀情給予祝福，兩人再怎麼樣也沒和布裘一樣撕破臉，還能夠和平共處，金自然沒有必要對於肯伊懷著惡意。