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手撕小三、笑提離婚 童瑤「三十而已」奪白玉蘭獎視后

記者陳慧貞／綜合報導
童瑤憑「三十而立」中的表現獲最佳女主角獎。（新華社）
童瑤憑「三十而立」中的表現獲最佳女主角獎。（新華社）

中國女星童瑤曾以「如懿傳」中的傲嬌慧貴妃，人氣竄升，去年她演活「三十而已」中的全職媽媽「顧佳」，話題不斷，10日她更以該角色，拿下上海電視節白玉蘭獎最佳女主角。

童瑤在「三十而立」中面對渣夫偷吃、手撕小三狠甩巴掌、笑提離婚的片段，正宮霸氣悲傷又大快人心，她得獎時發表感言：「我沒想到這麼好的事，能落在我頭上」，表示這次第二次來到白玉蘭獎，2019年她以「大江大河」拿到最佳女配角獎，這回直接奪下最佳女主角，「感謝我們這部劇的靈魂人物，張曉波導演，感謝編劇、製片人，沒有你們就沒有『顧佳』這個角色。」並稱拍攝「三十而立」過程中非常不容易，「我們用了很長時間和導演溝通碰撞，感謝我的家人。」

白玉蘭「最佳男主角」則由「覺醒年代」于和偉奪得，人沒有到現場的他表示：「很遺憾無法到達現場，此刻我的心情非常激動，感謝組委會給我這個獎，我榮幸之至，欣喜若狂。」

童瑤以「三十而立」拿下上海電視節白玉蘭獎最佳女主角。(圖:八大電視提供)
童瑤以「三十而立」拿下上海電視節白玉蘭獎最佳女主角。(圖:八大電視提供)

白玉蘭部分獲獎名單

最佳電視劇：「山海情」

最佳男主角：「覺醒年代」于和偉

最佳女主角：「三十而已」童瑤

最佳男配角：「山海情」尤勇智

最佳女配角：「山海情」黃堯

最佳導演：「覺醒年代」張永新

最佳編劇：「覺醒年代」龍平平

來源:聯合影音

導演 中國

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