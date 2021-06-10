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台美女主播角逐「紐約電視獎」視后 稱疫情下的好消息

記者陳慧貞／即時報導
吳奕蓉再度以「大桔大利 闔家平安」入圍紐約電視節女主角獎。圖／客家電視提供
吳奕蓉再度以「大桔大利 闔家平安」入圍紐約電視節女主角獎。圖／客家電視提供

主播出身的演員吳奕蓉，去年以電視電影「大桔大利 闔家平安」一舉拿下金鐘獎迷你劇女主角獎後，該劇征戰海內外各大獎項，近日傳來捷報，該劇入圍美國紐約電視獎劇情長片、女主角獎，也是「大桔大利」繼印度(浦那) 國際電影節、溫哥華電影獎，第9次獲國際獎項提名，吳奕蓉獲知入圍當下，直說這是疫情期間難得的好消息。

美國紐約電視獎(2021 New York Festivals TV & Film Awards)是一個以電視節目及電視行銷為主的國際競賽，吸引全球各大主流電視媒體共襄盛舉，台灣這次有客家電視及公共電視入圍，頒獎典禮訂於10月12日在拉斯維加斯 NAB舉行。

美國紐約電視獎日前公布入圍名單，客家電視節目入圍5項，也是台灣入圍最多的電視台， 除「大桔大利 闔家平安」之外，台灣首部客語發聲的音樂科普動畫微電影「音樂關鍵字-尋聲」，帶領青少年觀眾針對不同領域NGO進行親身體驗的「練習生，衝一波！」節目中的「與傷疤同行」單集，兩節目入圍教育教學節目獎，讓孩子向祖父母學習家常菜的廚藝節目「阿公阿婆神救援」則入圍兒童青少年節目獎。

近來因疫情影響，吳奕蓉的主持工作幾乎都停擺，僅存廣播節目用電訪方式繼續進行，她表示尚有一點存款，生活還過得去，所以未申請紓困補助，想留給更需要的人。

至於不少人在居家防疫期間悶到受不了，吳奕蓉笑說自己是資深宅女，對於天天要待在家裡很習慣，每天就是看書、影集，學語言、做運動，很多事情可以做、一點也不無聊，不過因為看書、看影集的時間變多，讓她大嘆原本的老花眼又加深不少。

音樂科普動畫微電影「音樂關鍵字-尋聲」。圖／客家電視提供
音樂科普動畫微電影「音樂關鍵字-尋聲」。圖／客家電視提供
「練習生，衝一波！」柯蓉蓉幫陽光傷友魏銘傳做傷疤按摩。圖／客家電視提供
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「大桔大利 闔家平安」入圍紐約電視獎劇情長片及女主角獎。圖／客家電視提供
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吳奕蓉居家防疫樂當宅女，只怕老花眼加深。圖／客家電視提供
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「阿公阿婆神救援」節目讓孩子向祖父母學習家常菜。圖／客家電視提供
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入圍 電影 台灣

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