TWICE獲艾倫讚「超級巨星」 BTS麥當勞套餐引爆話題

防彈少年團風靡全球，在歐美也有許多粉絲，他們與麥當勞合作的「THE BTS MEAL套餐」在世界各地造成轟動。圖／摘自防彈少年團臉書

南韓明星魅力席捲全世界，TWICE全新EP專輯「Taste of Love」光是全球預購量就大破50萬張，全新主打歌「Alcohol-Free」MV也在美國熱門節目「艾倫秀」首播，主持人艾倫狄珍妮更在介紹TWICE時盛讚為「超級巨星」，證明她們魅力無法擋。

台灣 女孩周子瑜在全新MV中，穿著鮮豔紅色小背心亮相，更不時小露性感舞姿，宣告小女孩已經長大了，她還主唱其中兩句副歌，歌喉與舞技都是一等一，讓粉絲不免直呼「太美了」，子瑜先前與成員多賢一起直播聊天時，更心繫台灣，向台灣粉絲喊話「台灣的疫情 最近開始變嚴重，大家一起加油！希望能一起戰勝疫情」。本月14日是子瑜22歲的生日，不少粉絲已經準備好各項生日應援，準備為偶像慶生。

TWICE先前在IG公布一則動態，突然提到「洪女士成為TWICE第10位成員」，引發網友激烈討論，原來是搞笑女藝人洪賢姬在節目「連續變身魔」中，拜訪TWICE的化妝師，並挑戰成員娜璉的回歸妝容，還與她使用相同的化妝品，讓路人都以為她就是娜璉本人，就連TWICE也被節目逗樂，發文感謝洪賢姬力挺。

防彈少年團同樣也是南韓天團，曾在「艾倫秀」上被艾倫誇讚「全世界最棒的男孩團體」，最近他們與麥當勞 合作「THE BTS MEAL套餐」，甫一推出就造成熱烈迴響，在全球各地掀起搶購熱潮，但因為近期新冠肺炎肆虐，印尼當局更擔心排隊取餐人潮過多，恐造成群聚感染，要求至少13家麥當勞暫停營業。

但在台灣，粉絲們怕傷害到偶像們的形象，皆乖乖在家做好防疫，善用外送，獲得不少支持，台灣麥當勞也回應雖是限量套餐，但是數量足夠，希望粉絲可以耐心等候，也盡量不要到餐廳排隊外帶，落實防疫政策，也是確保顧客與員工的健康。

此外，這次連印有BTS元素的紙盒、紙袋，在網拍上有也數百至上千的拍賣價，就連藝人李千那的女兒也將包裝洗乾淨後晾乾收藏。正式開賣後，各間門市也都聚集眾多取餐的外送車輛，讓不知情的民眾大感驚訝。