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英國影藝學院電視獎揭曉 熱門劇「王冠」出人意料

記者蘇詠智／即時報導
以「王冠」入圍最佳女配角的海倫娜寶漢卡特。（美聯社）
以「王冠」入圍最佳女配角的海倫娜寶漢卡特。（美聯社）

地位有如英國艾美獎的英國影藝學院電視大獎舉行頒獎典禮，年初在金球獎大出風頭、描述英皇室成員愛恨情仇的Netflix「王冠」，反而在家鄉空手而歸，連本來勝出機率較大的「查爾斯」喬許歐康納也不敵「正常人」保羅梅茲卡爾，和視帝榮銜錯身而過。

「王冠」自從開播以來就在全球各地討論熱烈，尤其深受金球獎青睞，扮演年輕與中年版伊莉莎白二世的克萊兒佛伊、奧莉薇亞柯爾曼以及黛安娜的艾瑪柯林都先後抱回視后大獎，戲本身也兩度得到最佳戲劇影集。艾美獎的成績雖沒這麼輝煌，克萊兒佛伊也曾登上視后寶座。但在英國影藝學院電視大獎，反而只有扮演年輕版瑪格麗特公主的凡妮莎柯比拿過最佳女配角，其他任何獎項都沒有勝出過。

打從入圍名單公布，外界就為了艾瑪柯林和奧莉薇亞柯爾曼都沒提名最佳女主角而訝異，「柴契爾夫人」姬蓮安德森也沒入圍最佳女配角，反而是扮演中年瑪格麗特的海倫娜寶漢卡特被提名，到最後所有「王冠」入圍者全部一獎未得。這一季的情節內容提到查爾斯與黛安娜的不幸婚姻，以及女王與「鐵娘子」柴契爾的角力，一路引起廣大爭議，皇室尤其感到顏面無光，要求Netflix註明劇情為虛構卻被拒絕，也許英國影藝學院會員也不便大力支持，唯恐觸怒皇室。

新科視帝保羅梅茲卡爾顯然對自己的勝出有些意外，致詞時除了感謝父母，還向「正常人」女主角黛西艾德格瓊絲致意，讓透過視訊觀看的她感動落淚。保羅和黛西都算新秀，卻要演正面全裸的大尺度床戲，承受很大壓力，也培養出深厚革命情感。這齣描寫年輕人戀情的文藝劇，鋪陳細膩，廣獲好評，堪稱去年春天歐美正為了新冠肺炎疫情、許多人閉關在家防疫時的超夯話題劇。

黑人女星米凱拉柯爾以HBO「生命轉彎那一天」獲頒最佳女主角，最佳戲劇影集獎則由「陰屍路」黑人男星藍尼詹姆斯主演的「Save Me Too」獲得。

保羅梅茲卡爾與黛西艾德格瓊絲因主演「正常人」一炮而紅。圖／摘自imdb
保羅梅茲卡爾與黛西艾德格瓊絲因主演「正常人」一炮而紅。圖／摘自imdb
保羅梅茲卡爾以「正常人」獲得視帝榮銜。（美聯社）
保羅梅茲卡爾以「正常人」獲得視帝榮銜。（美聯社）
米凱拉柯爾是今年度的視后。（美聯社）
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英國 入圍 影藝學院

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